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娛樂

【開箱】《Anti Hero》 長谷川博己求勝訴不擇手段

【明報專訊】日本TBS電視台與韓國娛樂公司CJ ENM，早前宣布達成合作協議，於未來三年共同製作至少三部電視劇及兩部電影，其中至少一部會於TBS黃金時段播出，並探討作品在日韓兩地同時公開的可能，足見TBS有進軍海外、連結世界的決心。事實上，TBS比起競爭對手富士、朝日及NTV電視台，在劇集製作上，作風向來大膽及創新，屢有叫好叫座作品，如《逃避雖可恥但有用》、《半澤直樹》系列及《Vivant》。TBS周日檔劇集更多次摘下季度收視冠軍，今季TBS周日檔劇集《Anti Hero》也不例外，截稿前播出5集，平均收視達10.8%，最高一集達12.8%，冠絕今季。香港觀眾可以在影視串流平台myTV SUPER收看。

致敬《0.1無罪真相》

《Anti Hero》講述刑事裁判有罪率高達99.9%的日本，扮演律師明墨正樹的長谷川博己，並非尋找證據來拯救無辜的被告，而是協助有100%充分證據的被告獲判無罪。明墨正樹是「明墨律師事務所」王牌律師，其下屬有赤峰柊斗（北村匠海飾）、紫之宮飛鳥（堀田真由飾）、白木凜（大島優子飾）及青山憲治（林泰文飾）。《Anti Hero》每一至兩集描述不同案件。長谷川博己造型也不像一般官仔骨骨的律師，髮型帶點散亂，滿臉鬍渣，不愛打呔，常穿長褸上法庭。

劇中提及的99.9%定罪率，明顯是向TBS舊作《0.1無罪真相》致敬，亦不忘透過長谷川博己「反英雄」的角色，讓觀眾反思「正義到底是什麼？」及「世界上被認為邪惡的事，真的很壞嗎？」劇集第一幕，明墨坐在獄中會見室，對殺人案疑犯緋山啓太（岩田剛典飾）說：「當你犯下殺人罪，你就會終身被貼上殺人犯標籤，即使服刑完畢，也擺脫不了。」明墨還指出日本的更生人士中心不准建在民區，犯人家屬也同樣被標籤等，控訴殺人犯在日本並沒有人權，最終只能走上絕路，這正正就是批評日本社會羞辱罪犯及愛面子的文化。

揭開檢方黑暗面

明墨為求勝訴不擇手段，經常游走灰色地帶，甚至欺騙證人，務求攻擊檢方的漏洞，在緋山啓太涉嫌殺害上司的案件中，檢方一直找不到兇器、血衣等有力證物，只有一大堆間接證據，明墨即拿出「刺蝟論」指檢方在「99.9%有罪率」的壓力下，因找不到最有力證據，只好用許多證據來支撐，又指控方是年輕有為的檢察官，百戰百勝，為了前途，不惜要求證人作假證供。明墨在庭上所做的一切，似乎不只是為被告辯護，更似想打敗檢方，揭開檢方的黑暗面。

然而去到第二個案件，明墨的目標不再是檢方。案件講述政客之子涉嫌襲擊他人，檢方證據充足。由於被告的父親是議員，過往曾多次用錢掩蓋兒子的罪行。明墨以一反常態的方式行事，故意誘導該議員，收買證人及證據，甚至讓檢方拿到議員妨礙司法公正的證據。明墨卻在庭上扮作不知情，繼而辭去辯護律師之職。其實以上一切行動，都是明墨暗中安排，只為了讓下屬赤峰柊斗知道，疑犯在判決之前的「無罪定論」，且不能感情用事。

未擺脫日劇陳舊節奏

《Anti Hero》4名編劇有3人來自《Vivant》團隊，開播前外界擔心劇集會否太像《Vivant》或變成律師版《半澤直樹》，但開播後憂慮全消，《Anti Hero》諷刺日本社會黑暗面，指出滿口正義的檢察官釀成冤案，辯護律師也沒有做好自己的本分。長谷川博己是劇集看點之一，頹廢造型搶眼，亦正亦邪的眼神，令角色更具魅力。唯一問題是《Anti Hero》擺脫不了日劇陳舊節奏，已經能預見，北村匠海及堀田真由等配角，將逐一被他同化，構成最強團隊，最後合力打敗奸角。

相關字詞﹕TBS台 北村匠海 長谷川博己 日劇 Anti Hero 開箱

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