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娛樂

哥普拉競賽片影評毁譽參半

【明報專訊】《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）相隔13年再次執導電影《大都會》（暫譯，Megalopolis），將角逐今屆康城影展最高榮譽金棕櫚獎，前日舉行首映禮，主角包括《65：絕境逃生》阿當戴華（Adam Driver）、《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）、《午夜牛郎》莊威（Jon Voight）及《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）等空群而出，加上主競賽評審團主席兼《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、入選一種關注單元的《狗陣》內地導演管虎和女星梁靜，以及內地女星張天愛等撐場，紅地氈上星光熠熠。

現年85歲的哥普拉自資1.2億美元（約9.36億港元）拍攝科幻片《大都會》，講述紐約災後重建，擁有控制時間停頓異能的建築師Cesar（阿當戴華飾）認為，重建大都會應以嶄新物料建構未來烏托邦，貪污市長Frank（艾普斯圖飾）則認為應該循老路發展，導致雙方發生衝突的故事。據美媒Deadline及Variety報道，首映禮結束後，全場觀眾起立拍掌7分鐘，反應相當熱烈，然而影評卻毁譽參半，Deadline大讚是「瘋狂的當代傑作，令人重新審視電影的可能性」；英國《每日電訊報》給予4粒星好評（最高5星），「感覺就似《傳媒家族繼承人》結合《新蝙蝠俠─不敗之謎》，然後透過熔岩燈來欣賞一樣」。

有讚當代傑作 有彈超級無聊

反觀英國《每日郵報》只給1粒星劣評，「嗚呼，這可能是哥普拉從影以來最愚蠢的作品」；《衛報》亦指「此片超級臃腫和超級無聊」。娛樂網站TheWrap亦重提日前舉行傳媒試映會上，有人數度發出嘲諷的笑聲甚至噓聲，但亦有人在離場前禮貌式拍掌數下以示支持。

相關字詞﹕艾普斯圖 阿當戴華 哥普拉 康城影展

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