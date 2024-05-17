【開箱】《Destiny》石原里美新劇 談親情愛情友情

舊愛失蹤多年重現

《Destiny》是石原里美2020年結婚及懷孕後，相隔3年重返日劇界之作，《大奧》龜梨和也擔當男主角。故事講述西村奏（石原里美飾）任職橫濱地方檢察廳中央支部檢察官，從小在溫暖家庭中成長，父親辻英介（佐佐木藏之介飾）同樣任職檢察官，母親西村悠子（石田光飾）是家庭主婦，在中學三年級時，她目擊父親自殺，然後跟隨母親返回家鄉長野縣，從此過着孤獨的新生活。小奏渴望跟隨父親，夢想成為檢察官，於是考進當地一所國立大學的法學部。

小奏原本以為大學生涯同樣孤單，直至同班同學野木真樹（龜梨和也飾）與三名好友森知美（宮澤艾瑪）、梅田祐希（矢本悠馬飾）及及川香織（田中美奈實飾）闖進小奏生活，五人結成死黨，令她首次體驗到青春、友情及愛情的可貴。小奏與真樹拍拖後，某日發生車禍，香織因而離世，受傷的真樹宣稱「是我殺死香織」，從此失去聯絡。同時痛失好友及男友的小奏，抱着痛苦回憶活下去。12年後，她如願成為檢察官，並與醫生男友奧田貴志（安藤政信飾）同居，已到談婚論嫁階段，此時真樹突然出現，揭露香織車禍與小奏父親自殺竟有關連。

劇集主線是香織車禍與小奏父親離世的真相。早前播出第5集已有不少線索浮面。香織一直暗戀真樹，她得悉真樹與小奏拍拖後，深感不悅。其後香織得悉小奏的父親英介，與真樹的父親野木浩一郎（仲村亨飾）相識；英介當年負責調查一宗貪腐案，卻遭任職律師的浩一郎公開指責檢察官進行不當調查，英介最終背上責任而輕生。因此，香織覺得真樹不該與小奏拍拖，香織為此事與真樹爭吵期間，突然發難稱要與真樹一同尋死，最終釀成慘劇。

劇集大玩懸疑情節，透過兩宗命案，把一眾主角串連，再逐步公開真相的拍攝手法並無不妥，可是部分編排與設定均感過時，例如香織因妒忌真樹與小奏拍拖，竟以他倆父親的恩怨作「籌碼」，這樣已很不智，難道她以為小奏和真樹是現代版《羅密歐與茱麗葉》，仍受制於上一代的仇恨？更要脅真樹陪她共赴黃泉，難免令人覺得她自作自受，難寄予同情。

石原里美造型顯老

另一令人難以理解的是香織車禍真相曝光後，幾位好友並沒怪罪於她，反而森知美自責把二人父親的過節告知香織，真樹亦抱怨沒有安慰女方才導致車禍，甚至自覺害死好友，繼而逃離日本十多年，拋下女友不顧，亦沒任何解釋，行為莫名其妙。最終真樹因患癌才決定返日，交代事件始末。事實上，日劇主角患絕症的頻率絕不下於韓劇。

石原里美劇中由20餘歲演到30多歲，天生童顏的她理應問題不大，然而造型卻出賣了她，大學時期的她架上圓框眼鏡且不施脂粉，感覺比起30歲造型更顯老；反觀龜梨和也兩代造型幾乎毫無分別，令人質疑劇集是否欠缺製作費，才會如此粗心大意。TBS電視台上季播出穿越劇《不適當也要有個限度！》亦非大製作，然而主角在昭和與令和時代的造型明顯不同。截稿前《Destiny》播出6集，日本收視一般，徘徊於6%至8%之間，相信下半部分亦難以收復失地，唯有寄望劇情出現反轉，帶動串流平台點擊更實際。