明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《芙莉歐莎》康城首映獲8分鐘掌聲 哥普拉競賽片《大都會》口碑差無阻賣埠

【明報專訊】《末日先鋒：戰甲飛車》佐治米勒（George Miller）執導，《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）與《雷神奇俠》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）合演動作片《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），前日以康城影展非競賽片姿態舉行世界首映禮，全場觀眾起立拍掌接近8分鐘，反應熱烈。至於《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）自資拍攝新片《大都會》（暫譯，Megalopolis），雖然試映會口碑欠佳，但業內人士認為此舉無阻發行商「買片」意欲。

2015年上映《末日先鋒：戰甲飛車》叫好叫座，現年79歲的澳洲導演佐治米勒相隔9年再拍前傳式電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》，請來安雅泰萊采兒演繹上集女主角查莉絲花朗（Charlize Theron）的年輕冒險故事。前日在康城舉行首映禮，安雅以Dior復古造型行紅地氈，基斯則偕「雷神嫂」艾莎柏德琪（Elsa Pataky）亮相，《繁花》內地女星唐嫣亦來湊熱鬧。

安雅泰萊采兒演技獲讚

美媒Deadline昨日報道，《芙莉歐莎》放映完畢，全院觀眾起立鼓掌約8分鐘，但另一美媒Variety及英國《每日郵報》卻指掌聲只有6分鐘。安雅見狀即向影迷和傳媒送飛吻，基斯則感動得眼泛淚光，導演致謝時稱：「我們為了完成此片而付上最大努力，如今看到大家的回應，真的非常高興。」活動結束後，安雅換上黑色性感短裙出席慶功宴，除了導演和「雷神」夫婦外，主競賽評審團主席兼《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、超模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）、《貓王》導演巴兹雷曼（Baz Luhrmann）等亦有到場。《芙莉歐莎》將於本月24日在美國開畫，香港提早一天上映。

《芙莉歐莎》首映落幕，首輪影評隨即曝光，美國「爛番茄」網站綜合40篇文章，得出88%高分，但評語有讚有彈，Variety及《Empire》雜誌均認同新片的特技及動作場面出色，但仍略遜於前作；至於女主角安雅的表現則普遍讚好，《Empire》影評人John Nugent說：「表現非凡。」

英發行商購特朗普片

另一方面，金像導演哥普拉相隔13年再拍新片《大都會》，將會角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎，趁今日舉行首映禮前，昨天先辦傳媒優先場，結果跟45年前在康城放映《現代啟示錄》一樣惹來劣評，有美媒擔心此舉可會影響發行商洽購版權的意欲？但據業內人士估計，情况未必如傳媒想像般惡劣，哥普拉或會考慮跟發行藝術性較高電影的公司合作，例如憑《奇異女俠玩救宇宙》和《鯨》揚威奧斯卡的獨立製作公司A24，然後安排《大都會》在今年第4季上映，落力爭取明年電影頒獎禮的「入場券」。

除了《大都會》外，《聖蛛》伊朗導演亞里亞巴斯（Ali Abbasi）執導新片《The Apprentice》亦到康城「賣埠」，並跟英國及愛爾蘭發行商簽約，暫定今年底於當地上映。此片與美國前總統特朗普（Donald Trump）自2004年起監製兼主持真人騷《飛黃騰達》同名，以1970及80年代他在紐約建立地產事業經過為藍本，「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）扮演年輕特朗普，《傳媒家族繼承人》男星謝洛美史壯（Jeremy Strong）與《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）分別飾演美國著名律師科恩（Roy Cohn），特朗普事業初期視對方為師父，以及他的首任妻子伊萬娜（Ivana Trump）。

相關字詞﹕特朗普 哥普拉 唐嫣 基斯漢斯禾夫 安雅泰萊采兒 佐治米勒 芙莉歐莎：末日先鋒傳說 康城影展

上 / 下一篇新聞