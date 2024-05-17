【娛樂場】《查無此人》 鄒文正陳善渝演雌雄大盜劏客

劇情講述一班看似平凡的劏房戶各有詭奇故事。少女阿欣（余凱祺飾）孭着背包和愛貓租住劏房重訂未來方向。年輕房東Ray（鄒文正飾）自稱留學歸來擁獸醫資格，投資劏房單位收租，兼留一房自用。

阿欣的鄰居品流各異，有性感直播女孩SiSi（陳穎妮飾）、詭異地攤小販萍姐（梁卓美飾）與女兒阿青（司徒思悅飾），以及偽青年財俊小明（黃定謙飾）等。

房東住客各懷鬼胎

沉迷炒股的小明接到證券行來電，發現身分被盜用，名下帳戶擁大額股票，小明施計圖吞巨款。事件驚動證券行幕後老闆，矢言追究，意外揭示Ray與美艷伙伴June（陳善渝飾）的犯罪集團，二人藉租房等途徑竊取他人身分轉售不法組織。Ray輾轉查出阿欣非她租房所用證件中人，令原定賣她身分計劃有變。

Ray翻出阿欣隨身物，推斷瑜伽導師的她邂逅女學生Amber（黎紀君飾），發展關係，二人相約行山「箍煲」，其間Amber發生意外連同阿欣證件墮崖，之後阿欣被迫開始用Amber身分逃亡。

Ray將阿欣交變態「師傅」施虐，阿欣反抗逃走失敗再被June所擒。昏迷多天的阿欣獲警員破門救醒，單位各房已清空，僅留「師傅」遺骸及阿欣所用兇器；警方稱是阿欣報警，她如墮迷霧撲朔迷離。

鄒文正開心多女包圍

飾演獸醫兼包租公的鄒文正透露今次角色有陰暗面，與以往演的大有分別，「最開心有好多新嘗試，戲內同好多女仔周旋，係一件好幸福嘅事」。

陳善渝形容跟鄒文正戲中是雌雄大盜，經常化身不同身分，又稱角色跟自己相似，高傲、冷艷，「因為角色好有氣場，我要著啲好貼身同靚嘅衫，為此請教戲劇老師和找健身老師幫我操弗」。

余凱祺難忘被施暴

新演員余凱祺於城大修讀數碼與電視廣播，首次拍戲擔正女主角，首日開工緊張到失眠，「劇組與導演好好，事先傾好劇本、角色研究，走位同指示各樣都好清晰，令我正式拍攝時較安心」。

余凱祺難忘一場被施暴戲，於炎夏在劏房實景拍攝，加上現場收音要閂窗，室溫達攝氏40度，她手腳遭膠索帶綑綁，口內塞了高爾夫球再封口罩，先被鄒文正摔倒在梳化，之後再撻落地掙扎逃命，再被強拖入屋，拍這場動作戲，她全身濕透幾乎唞不到氣，手腳被索帶勒到紅腫。

《查無此人》 5月23日香港上映