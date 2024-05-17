明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

處男騷施渾身解數冧粉絲 P1X3L預告向草蜢天堂鳥致敬

【明報專訊】《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）與同屆參賽者歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）3年前組成男團P1X3L，一直等待首個處男騷，幾經波折，本月31日終圓夢，於出道之地九展Star Hall舉行一場《P1X3L！OMG LIVE 2024》。3子誓出盡渾身解數冧粉絲，預告獻唱香港經典三人組合歌曲致敬。演唱會雖好事多磨，P1X3L不認為星途比同期歌手難行，覺得是歷練，期望下次開戶外騷圓第二個夢。

記者：林祖傑

P1X3L由出道第一年已說要舉行演唱會，一拖再拖，去年暑假宣布落實開騷，最後突然被取消，大感失落的3子曾向所屬環球唱片了解，未有確實胎死腹中原因。去年底終迎來好消息，宣布今年5月舉行處男騷，他們興奮又雀躍。

會否騷肌 睇狀態

P1X3L出道3年，承認團歌加個人歌曲確實不多，要應付一個演唱會一定不夠歌，故會選唱其他歌手的歌，「本來提議唱其他香港3人男子組合的歌致敬，但被否決，原因配合不到演唱會主題，最終決定將草蜢、天堂鳥、E-kids等歌曲組合成串燒歌致敬。我們會盡量呈現最好的舞蹈，表演是重心，騷肌就睇狀態」。提到當中有成員較多個人歌，3子稱不會計較，一心只想做好個騷。

準備充足 開騷最好時間

在開騷問題上與唱片公司多番周旋，終於如願，P1X3L形容心情如坐過山車。Phoebus去年談及得知演唱會被取消，激動得眼泛淚光，他說：「因為當時剛知道取消，很容易將情緒爆發出來，有種掙扎的感覺，所以之後知有得開騷，一日未賣飛都未敢確認，擔心又失望，亦不想粉絲失望。」

George和Marco強調雖沒有強烈表達不滿，但態度與Phoebus差不多，Marco說：「當時也擔心不知幾時先開，終於等到，亦係一個好timing ，可以準備得更好。」

笑稱唔夠錢送飛畀朋友

P1X3L表示雖只開一場，但已很滿足，特別是在九展舉行，3子回憶《全民造星II》面試就在此處，代表他們的星途開始，十分有意義，儘管等足3年才能成事，也不覺星途比同期歌手特別難行，反而是種歷練，「開騷只是達成其中一個夢，下一步希望搞戶外騷」。

P1X3L承認只開一場座位緊絀，有很多前輩或同輩都想邀請到場，3人均沒有免費飛，「要自己畀錢，畀唔到咁多，通常開騷前可能會有一兩個位給我們，有都請家人睇啦」。

場地提供：iza'bis by city'super

上 / 下一篇新聞