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娛樂

阮經天周渝民爭北影影帝 劉俊謙入圍最佳男配角

【明報專訊】第26屆台北電影節頒獎典禮7月6日舉行，近日公布台北電影獎入圍名單，阮經天主演的《周處除三害》角逐最佳劇情長片、導演、編劇、男主角等，獲最多13項提名領先。

阮經天去年未能憑《周處除三害》封金馬影帝，今年再戰北影最佳男主角，與《車頂上的玄天上帝》周渝民、《（真）新的一天》李銘忠、《老狐狸》白潤音及《春行》喜翔爭影帝。最佳女主角之爭有去年憑《小曉》封金馬影后的林品彤、《春行》楊貴媚、《明日之子》李雪、《莎莉》劉品言和《愛的噩夢》項婕如。

劉俊謙戰柯震東

近年開拓台灣市場的劉俊謙，憑《小曉》入圍角逐最佳男配角，對手有《請問，還有哪裡需要加強》柯震東、《少男少女》李銘忠、《周處除三害》李李仁與《莎莉》李英宏。

《小曉》陳意涵、《老狐狸》劉奕兒、《周處除三害》曾珮瑜、《莎莉》湯詠絮和《愛的噩夢》林艾璇角逐最佳女配角。劉俊議在社交網恭喜《小曉》有6項提名，包括最佳女主角、男女配角、劇情長片、編劇及視覺效果。

許光漢無緣爭影帝

許光漢主演的台日合拍片《青春18x2 通往有你的旅程》被認為有資格角逐影帝，最後只入圍北影會外賽「台灣電影行銷獎」中的最佳預告片獎。台北電影獎總監李亞梅表示製片方沒有幫《青春18x2》報名台北電影獎，因此許光漢沒能入圍。

娛樂組

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