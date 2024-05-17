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娛樂

澄清細女冇讀寫障礙 郭富城否認方媛再佗B

【明報專訊】郭富城（城城）最近為連鎖快餐店拍廣告，宣揚環保意識，希望以身作則教導兩女。細女近日被發現在母親節卡上的英文字反轉寫變成「鏡字」，網民擔心小朋友有讀寫障礙，城城解釋女兒疫情期間開始學他畫畫，懂得寫「鏡字」，有藝術天分。對於太太方媛被指身形發福疑再懷孕，他稱網民太敏感，對再做爸爸順其自然，如果有是上天賜的禮物。

記者：林蘊兒

郭富城（城城）透露雖工作忙碌，仍會盡量抽空跟7歲大寶Chantelle和5歲二寶Charlotte閱讀圖書和玩小遊戲，從中理解學習善用資源和行善助人道理，更以身作則要成為愛女好榜樣。

無意親授女兒舞技

談到愛女，城城即慈父上身，甜笑稱女兒遺傳了他的演藝細胞，「她們舞姿OK，兩個都有學跳芭蕾舞，之前又學繪畫、彈琴和游水。不過大寶升讀小一後功課較忙，擔心她體力透支大，所以減少很多課外活動，唯獨她堅持學唱歌和跳舞」。舞藝精湛的城城未打算親自教跳舞，認為女兒交由專業導師指導，學習會更快和有進步。

女兒刻意調轉寫字

方媛日前在社交網上載女兒親手繪畫的母親節卡，網民發現幼女將英文字「LOVE」左右方向調轉寫，變成「鏡字」，擔心她有讀寫障礙。城城聞言即解釋，「其實要大人學調轉寫都有難度，大家毋須擔心，是二寶特登調轉寫，她畫畫好叻，很有藝術天分」。城城透露疫情期間經常留家畫畫和寫書法，女兒受他薰陶，小小年紀已對繪畫甚有興趣，他也樂意栽培。

有網民日前拍到方媛外出用膳，稱零濾鏡下素顏的她鼻子變大，身形略為發福，疑再度有喜；更有網民估她此胎佗仔。城城對此輕鬆回應：「可能是網民自己心目中的投射，想她有BB。現在網民太敏銳，人人都有手機可隨時影相。我知太太不介意在沒悉心打扮下被偷影，拍到她發福可能只是燈光問題。事實她除相夫教子，又要兼顧模特兒工作，還要照顧煮麵給我食，真的好忙又辛苦，我好欣賞她。」

大禮贈太太表愛意

城城明白太太有時太疲倦，可能不在狀態，令他感心痛，因此在母親節特別為另一半準備了大禮以表愛意。被問會否想再添丁做爸爸？他表示不抗拒，「生小朋友是上天賜給我和太太的禮物，我現在沒有計劃，一向順其自然」。

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