明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

台灣金曲獎 李玟無緣獲特別貢獻獎

【明報專訊】第35屆金曲獎頒獎禮將於6月29日在台北小巨蛋舉行，昨日公布入圍名單，「金曲歌后」由楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩及袁婭維角逐，當中以楊乃文呼聲最高，她以專輯《Flow》入圍金曲獎8項提名，成為入圍大贏家。至於之前呼聲同樣高的梁靜茹、王心凌卻未能入圍。評審團主席、資深音樂人陳子鴻表示金曲獎每年競爭非常激烈，女歌手獎投票部分沒有5輪也有3輪，當然大家也有心中遺珠，但入圍5強都非常優秀。

陳奕迅角逐歌王5強止步

「金曲歌王」入圍名單同樣矚目，林俊傑（JJ）再度入圍，跟Marz23、MC Hot Dog熱狗、裘德及許鈞爭獎，JJ有望三度封歌王。陳奕迅雖曾進入複選，但最後票數不足，亦無緣角逐。台灣男演員鳳小岳演而優則唱，入圍「金曲新人」，與鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔等爭獎。

去年7月離世的歌后李玟（CoCo）生前最大遺憾是未能拿到金曲獎，不少網民盼CoCo能獲頒特別貢獻獎。據台灣傳媒報道，CoCo因身分問題不符合資格，確定無緣獲今屆金曲貢獻獎。李玟的胞姊李思林接受訪問表示：「歌迷有跟我說過有關這件事，但好像我們並未符合資格，但我相信金曲獎是一個包容的獎項，希望還能有一點希望吧！」

娛樂組

相關字詞﹕李玟(CoCo) 陳奕迅 第35屆金曲獎頒獎典禮

上 / 下一篇新聞