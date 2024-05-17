台灣金曲獎 李玟無緣獲特別貢獻獎

陳奕迅角逐歌王5強止步

「金曲歌王」入圍名單同樣矚目，林俊傑（JJ）再度入圍，跟Marz23、MC Hot Dog熱狗、裘德及許鈞爭獎，JJ有望三度封歌王。陳奕迅雖曾進入複選，但最後票數不足，亦無緣角逐。台灣男演員鳳小岳演而優則唱，入圍「金曲新人」，與鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔等爭獎。

去年7月離世的歌后李玟（CoCo）生前最大遺憾是未能拿到金曲獎，不少網民盼CoCo能獲頒特別貢獻獎。據台灣傳媒報道，CoCo因身分問題不符合資格，確定無緣獲今屆金曲貢獻獎。李玟的胞姊李思林接受訪問表示：「歌迷有跟我說過有關這件事，但好像我們並未符合資格，但我相信金曲獎是一個包容的獎項，希望還能有一點希望吧！」

娛樂組