周殷廷計劃明年進軍紅館 指佘詩曼不會參演《雨夜之徒》

陳凱詠跣腳 反應快英雄救美

周殷廷與嘉賓陳凱詠（Jace）合唱《Senorita》，穿5吋高跟鞋的Jace突跣腳失平衡，周殷廷及時出手輕攬她的腰，成功英雄救美。Jace掩嘴傻笑，稱被周殷廷電暈企不穩。兩人表示認識很久，直至拍《小姐你好》MV才變熟落，之後與Gin Lee上遊輪表演成為好朋友；Gin Lee在台下站起打招呼，周殷廷表示人生低潮時慶幸認識這兩個好朋友。他唱完《My Everything》強忍淚水揮手鞠躬落台，熒幕播出他錄音說「紅館見」，歌迷拍掌歡呼。之後他留下跟歌迷合照，笑稱影通宵也沒所謂。

周殷廷騷後表示，希望明年入行10周年能在紅館開騷，唱片公司表示會入紙申請，未知能否成事。他稱付出全部完成今次演唱會，感覺似開了4場，一人又導又演又唱又跳，好像人格分裂，又感激好友Gin Lee和Jace二話不說答應任嘉賓。

周殷廷緊接為執導電影《雨夜之徒》開工，有大卡士參與。佘詩曼（阿佘）曾大讚劇本正，惹參演揣測？他指阿佘與監製陳穎倫相熟而看過劇本，但不會參演，雙方有傾其作合作計劃，讚阿佘又靚又nice。他另一部戲會跟年輕演員合作，亦會參與演出。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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