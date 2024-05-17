3億製作《誤判》國際版海報康城影展曝光 甄子丹擔正《殺神John Wick》外傳

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製作成本達3億元的電影《誤判》由黃百鳴與甄子丹聯合監製，甄子丹執導及主演，全片在香港取景及搭景拍攝，由開拍到後期製作一直保持神秘，直至近日在康城影展上首度曝光，首款國際版海報登上國際電影雜誌《Screen International》封面；甄子丹身穿法袍，眼神堅定望向前方，手上帶傷緊握天秤，他首次飾演檢察官，為守護正義而戰。

演正義檢察官 要打動震撼觀眾

《誤判》根據香港一宗真實案件改編，講述一宗由快遞包裹引發的誤判冤案，一名年輕人因幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，並因此引發27年的牢獄之災。片中甄子丹飾演的檢察官看到案件存有漏洞，試圖糾正這場誤判，卻在尋找真相的過程中發現更深層的黑暗事件。

甄子丹首次演出法律題材電影，飾演為正義不惜一切的檢察官。他談到為何接拍法律題材電影時，稱被故事打動，「我覺得這個故事背後有正義、正直的價值，值得我們傳遞，然後又有很多令人興奮的動作場面，對我而言是個很好的挑戰。這角色文武兩部分都要打動和震撼觀眾，能夠這樣才是最犀利」。

劇照曝光 港鐵持槍與敵對峙

除國際版海報曝光，電影公司發布甄子丹片中不同場景的劇照，包括身穿法袍於法庭陳辭，一人力敵眾人襲擊的打鬥場面，以及在港鐵車廂跟敵人持槍對峙的畫面。今次身兼主角及導演，甄子丹不覺得一回事，「我不覺得工作的辛苦值得拿出來說，現實生活中為正義奮鬥的法官和檢察官，值得我做這一點點的付出」。他非常期待作品跟觀眾見面，「愈來愈興奮，愈來愈激動，希望盡快讓觀眾看到這部作品」。

甄子丹去年跟奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演的電影《殺神John Wick 4》飾演失明殺手Caine，備受注目。昨日電影公司宣布將開拍外傳，以Caine為中心，講述他逃離殺人組織「高桌會」後的經歷。外傳由Netflix劇《雨傘學院》（The Umbrella Academy）編劇Robert Askins編寫劇本，《殺神John Wick 4》導演Chad Stahelski聯同Basil Iwanyk與Erica Lee擔任監製，預計明年開鏡，於香港取景。

明年在港開鏡 期待再演失明殺手

甄子丹說：「參與《殺神John Wick 4》是一次非凡經驗，這個系列能引起觀眾這麼有共鳴，因Chad、Basil同Erica都像我一樣，挑戰極限創作動作、打鬥及特技場面，不止刺激、有創意及有藝術性，還可以表達角色、故事同情緒。Caine是令人難以置信、有可怕過去的角色，我好期待可以再演這角色。」