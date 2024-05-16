明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《煮題COOK 4 大食四方》名廚余健志張錦祥挑戰重口味菜式

【明報專訊】名廚余健志（Jacky）與張錦祥（Ricky）廚藝高又是熒幕最佳拍檔，二人主持HOY TV飲食節目《煮題COOK》系列已經來到第四輯。第一二輯主要在廠景煮食，兩人較量真功夫，煮盡中外各類菜式。第三輯Jacky和Ricky衝出錄影廠，帶觀眾北上覓食，遊覽大灣區試盡大街小巷美食，雖未親自下廚，但以廚師的專業點評食物。第四輯《煮題COOK 4 大食四方》，二人主持更有默契，經常互窒，喜感十足。

又食又買 滿載而歸

Jacky和Ricky今次繼續北上，到廣州、佛山、順德及潮汕歎中菜，每集拜會不同名廚，走入廚房交流處理食材和煮食心得，有時會下廚「露兩手」研發創新菜式。他們到訪的食店皆獻盡招牌菜，試盡特色鮮嫩鴨血、招牌牛肉和爽口牛柏葉等，由燒雞到順德燒鵝，擺到滿枱美食，隔住個mon都令人垂涎欲滴。

Jacky和Ricky又衝破心理關口一嘗重口味菜式，到訪順德聞名的「爆珠煲仔飯」，二人大感驚嚇，試食時戰戰競競。煲仔飯店老闆透露無意中發現豬眼質感Q彈還有爆汁「驚喜」，嘗試放入餐牌得到很大迴響，此後「爆珠煲仔飯」成為鎮店招牌菜之一。除重口味美食，亦有介紹地道美食，他們在逢簡水鄉「掃街」，食盡均安蒸豬 、順德魚皮魚餅魚麵、即製拉絲花生糖和水牛奶等；還買了天然生曬的鯪魚乾及手工臘腸做手信，滿載而歸。

訪老店認識多種陳村粉食法

Jacky身為私房菜主理人，喜歡發掘有特色的私房菜，他帶Ricky一嘗由親人推薦的私房餐廳，當中一道很花工夫的柚皮就令人食出回憶；廚師在多道菜都加了天然草本，包括藿香、松針、板藍根，創新之餘多添一份健康。二人到陳村尋找最正宗的陳村粉，到訪一家屹立過百年老店，演變出好幾十種陳村粉食法，由頭盤陳村粉撈起到甜品椰汁紅豆陳村粉都很有水準。Jacky和Ricky還跟老店的第三代傳人「芬姐」請教陳村粉特別Q彈原因，他們取了即製陳村粉到農莊餐廳即席下廚發揮創意，煮出不一樣菜式。

初嘗驢肉 讚不絕口

Jacky和Ricky又嘗到從未吃過的驢肉，Ricky形容比羊肉嬌嫩，Jacky欣賞驢肉可塑性高。二人在佛山除吃到傳統中菜，想不原來西方盛行的熟成牛扒亦大有市場，他們到當地人氣牛扒店，Ricky跟老闆高手過招，煎煮澳洲M9+牛西冷與肉眼一起品嘗。

《煮題COOK 4 大食四方》HOY TV 77台 周一至五晚8時30分

相關字詞﹕張錦祥（Ricky） 余健志（Jacky） 煮題 COOK 4 大食四方

上 / 下一篇新聞