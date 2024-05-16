【娛樂場】《煮題COOK 4 大食四方》名廚余健志張錦祥挑戰重口味菜式

又食又買 滿載而歸

Jacky和Ricky今次繼續北上，到廣州、佛山、順德及潮汕歎中菜，每集拜會不同名廚，走入廚房交流處理食材和煮食心得，有時會下廚「露兩手」研發創新菜式。他們到訪的食店皆獻盡招牌菜，試盡特色鮮嫩鴨血、招牌牛肉和爽口牛柏葉等，由燒雞到順德燒鵝，擺到滿枱美食，隔住個mon都令人垂涎欲滴。

Jacky和Ricky又衝破心理關口一嘗重口味菜式，到訪順德聞名的「爆珠煲仔飯」，二人大感驚嚇，試食時戰戰競競。煲仔飯店老闆透露無意中發現豬眼質感Q彈還有爆汁「驚喜」，嘗試放入餐牌得到很大迴響，此後「爆珠煲仔飯」成為鎮店招牌菜之一。除重口味美食，亦有介紹地道美食，他們在逢簡水鄉「掃街」，食盡均安蒸豬 、順德魚皮魚餅魚麵、即製拉絲花生糖和水牛奶等；還買了天然生曬的鯪魚乾及手工臘腸做手信，滿載而歸。

訪老店認識多種陳村粉食法

Jacky身為私房菜主理人，喜歡發掘有特色的私房菜，他帶Ricky一嘗由親人推薦的私房餐廳，當中一道很花工夫的柚皮就令人食出回憶；廚師在多道菜都加了天然草本，包括藿香、松針、板藍根，創新之餘多添一份健康。二人到陳村尋找最正宗的陳村粉，到訪一家屹立過百年老店，演變出好幾十種陳村粉食法，由頭盤陳村粉撈起到甜品椰汁紅豆陳村粉都很有水準。Jacky和Ricky還跟老店的第三代傳人「芬姐」請教陳村粉特別Q彈原因，他們取了即製陳村粉到農莊餐廳即席下廚發揮創意，煮出不一樣菜式。

初嘗驢肉 讚不絕口

Jacky和Ricky又嘗到從未吃過的驢肉，Ricky形容比羊肉嬌嫩，Jacky欣賞驢肉可塑性高。二人在佛山除吃到傳統中菜，想不原來西方盛行的熟成牛扒亦大有市場，他們到當地人氣牛扒店，Ricky跟老闆高手過招，煎煮澳洲M9+牛西冷與肉眼一起品嘗。

《煮題COOK 4 大食四方》HOY TV 77台 周一至五晚8時30分