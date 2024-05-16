認處男騷籌備倉卒 譚輝智除衫要過老婆一關

海報無懼違反商品條例

譚輝智以大隻拳手造型影演唱會海報，自嘲連自己看了也覺得不太適合，但為求震撼觀眾視覺，笑稱不怕被指違反商品說明條例，「影相有6嚿（腹肌），現在突然沒有，僅集中得一嚿。台上會不會除衫騷肌，到時先算，不過好難過老婆一關，而且在仔女面前始終不是太好」。他稱沒有刻意為演唱會收身，清減只因首次開個人騷有壓力，透露正努力跑步和游水練氣，又密密排舞練歌，準備上台施展渾身解數。他預告嘉賓方面會有驚喜，又叫觀眾可以準備尖銳問題向他發問，屆時揀出留待演唱會解答。

譚輝智重提上月身在泰國時，接電話邀請他開演唱會，起初不敢置信，形容嚇到面青，直認籌備時間不足一個月較倉卒，只好盡力。

無諗率先開騷跑贏古淖文

問到出道短短日子，尚未有個人作品便開騷，比起《中年2》冠軍古淖文更快，譚輝智說：「不一定要有自己歌才開，就算為演唱會出一首歌或幾首歌，都是不夠。事實上，我都覺得快，不清楚自己得唔得。」說到輸了比賽，但先開騷反贏古淖文，他說：「我沒有此心態，比賽期間沒有看重輸贏，只想一班人去做好一件事。」

譚輝智以為完成比賽都是登台，或者與其他人夾埋一起開騷，因此擔心今次時間太急，各方面都應付不來。被追問只演一場可能嫌不夠喉，譚輝智沒想過加場，「擔心演一場都未必搞得掂，今次試試先，屆時會挑戰唱跳其他快歌，唱《屈到病》幾次已變熟，跳不熟的才有驚喜」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com