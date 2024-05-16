入行40年 自創工作機會免被淘汰 黎芷珊拒邀明星舊愛拍「我的前度們」

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

黎芷珊一腳踢構思到拍攝《芷珊約您》，帶領製作團隊跟張敬軒、陳慧琳、許志安、楊千嬅、王嘉爾、溫拿和草蜢到外地直擊他們的巡迴演唱會。她透露節目製作費很高，每次團隊出動8至9人，為慳成本身兼化妝和髮型師，每個行程起碼三四日，團隊的機票與住宿不能慳，「雖然有贊助，但也不能亂用錢，以最低成本做最好、最多嘢，要睇住條數，要識計數」。

被草蜢綵排鬧交嚇親

構思完節目形式，芷珊第一步是搵贊助與廣告支持製作費，獲無綫通過後，親自邀請嘉賓。她稱節目非一般訪談，花數小時坐定傾偈便完成，其間吃了不少「檸檬」，因追蹤式拍攝嚇跑很多人，「我完全體諒，工作時被一隊人跟住，其實好煩，所以更感恩答應拍攝的嘉賓肯幫忙。他們都是認識很久的朋友，拍攝時我也看到真實的一面，例如上台前後各人有不同習慣」。

芷珊分享在台灣拍草蜢演唱會嚇親的經歷，當時他們綵排完，她到後台準備拍攝時，被經理人林珊珊叫住，細細聲說：「等一等先，鬧緊交。」當時草蜢3人在後台的房間閂埋門，工作人員神色凝重，直至草蜢開門，3人若無其事，原來因小事有不同意見，這是他們的溝通方式。

芷珊訪問前做足功課，跟受訪者溝通內容與方向，今次的嘉賓有話題人物楊千嬅與許志安，「我訪問嘉賓並非為製造話題或令節目有爆點，內容是受訪者發生過的事情，沒有特別迴避亦不會刻意挑釁」。

藉楊千嬅經歷勉勵年輕人

芷珊透露跟千嬅到上海巡唱，訪問前一晚相約食飯傾了數小時，「我們是熟朋友，這幾年她經歷的我也看見，感受特別深，所以訪問中我們是同笑同喊。多年來千嬅是大家喜歡的藝人，她在香港出道，但一夜間變得連呼吸都有錯，好多人憎佢，冇咗香港咁，是多大打擊？她如何站起來？我想藉千嬅的例子跟年輕人講『唔使死，總有辦法跨過』。現在網絡世界難捉摸，以前我有意見只有跟朋友講，現在大家容易公開表達。社交平台有多少like或多少人看過變得很重要，其實這些也是外邊人給你的評價，一個人的價值是靠自己建立，非由別人的說話而評定。我希望可帶出這信息，只要知道自己在做什麼，相信自己，不要受別人影響」。

自找客戶開節目 成就雙贏

娛樂圈競爭激烈，入行40年的芷珊並非進擊型，仍在無綫站穩位置，她笑說：「係咪咁都唔死得？現在我的生存方法是自己搵嘢做，與其坐着等分派工作，不如自己創作適合的工作機會。好似今次《芷珊約您》，我有人脈可以搵客戶，所以生了這節目，這是新路向，也為自己增值，對自己或公司是雙贏。」

談到構思新節目，男女主角到歌手訪問主題她也做過，提到芷珊曾公開的戀情，包括梁家輝、鄭伊健、陳小春、邵傳勇和張達倫等，夠卡士拍一輯「我的前度們」，她聞言笑說：「唔得，好核突喎。」

單身12年 享受一個人生活

以前是「戀愛腦」的芷珊，自2012年跟拍拖8年的張達倫分手後，至今單身12年。她說：「我好矜貴㗎！這12年沒有正式拍拖，有追求者，但冇feel，可能心態變了，習慣兼享受一個人生活，遇到合適也不抗拒，不會好猴擒恨拍拖。我對結婚一向也沒有興趣，兩個人開心一齊需要結婚咩？結婚意義是什麼？要分財產？離婚仲麻煩。」

芷珊是不婚主義者，湊巧她的前度全部皆已婚，她笑說：「我唔想結婚就係咁囉。」她對談戀愛抱佛系態度，有緣相遇並相愛是很難得，「我珍惜在一起的時間，但沒保證能一生一世，就算分開了也想對方好」。芷珊認為相愛與分手也是因果，分手時不會強求，也不會嬲對方。有些情侶分手後變仇人，因為有恨、不開心，她沒有記住這些，所以分手後個個前度都可以做好朋友。

場地提供：Artyzen Club

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