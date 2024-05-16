明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

馬德鐘茹素運動踢走脂肪肝 郭政鴻為登台欠笑容解畫

【明報專訊】馬德鐘昨日以代言人身分出席醫療中心開幕活動，陳山聰和郭政鴻任嘉賓，打鑼打鼓助興。馬德鐘表示除代言費外，還有使命感，藉此引起市民關注身體健康，病向淺中醫，他每年都做身體檢查，「年過50，要定期做檢查，例如照腸鏡，預早知道自己身體狀况會安心些，好過估估吓和錯過最好醫治時機」。馬德鐘稱現在身體一切正常，六七年前可能因生活習慣、作息和飲食不好，曾患脂肪肝，經運動和吃素後康復。

馬德鐘和薛家燕，以及3名視帝羅嘉良、陳展鵬和黎耀祥剛在新加坡登台回港，表示和薛家燕一起開騷非常開心，對方更封4視帝為「新四大天王」，馬德鐘笑言希望這個組合可以持續落去，一起巡迴演出。

大事慶祝醒獅隊10周年

郭政鴻表示現場的醒獅是他和山聰的「國際獅兄弟同學會」，今年是醒獅隊成立10周年，會大事慶祝，「我和山聰因為對醒獅有興趣而成立醒獅隊，藉醒獅隊維繫朋友感情，估唔到轉眼就10年」。他在內地做直播帶貨已一段時間，問生意如何？郭政鴻說：「生意OK，邊學邊做，以前在無綫工作，拍劇拍到天昏地暗，不知外面世界是如何，好似傻仔，現在有劇就拍，冇就做直播帶貨和商演增加曝光率。」

郭政鴻早前在內地登台，被指從落車到行去布景板簽名過程中，笑容欠奉，被指扮cool，他否認，「那個地方我未去過，事前又沒有綵排，加上沿路燈光有點暗，我要專注向前行，驚跣低，不可以邊行邊跟大家打招呼，當時我都被地燈撠一撠，幸好沒發生意外，大家不理解，只睇到一部分。（會否感委屈？）不會，當笑話。」

記者：柯美

相關字詞﹕郭政鴻 陳山聰 馬德鐘

上 / 下一篇新聞