馬德鐘茹素運動踢走脂肪肝 郭政鴻為登台欠笑容解畫

馬德鐘和薛家燕，以及3名視帝羅嘉良、陳展鵬和黎耀祥剛在新加坡登台回港，表示和薛家燕一起開騷非常開心，對方更封4視帝為「新四大天王」，馬德鐘笑言希望這個組合可以持續落去，一起巡迴演出。

大事慶祝醒獅隊10周年

郭政鴻表示現場的醒獅是他和山聰的「國際獅兄弟同學會」，今年是醒獅隊成立10周年，會大事慶祝，「我和山聰因為對醒獅有興趣而成立醒獅隊，藉醒獅隊維繫朋友感情，估唔到轉眼就10年」。他在內地做直播帶貨已一段時間，問生意如何？郭政鴻說：「生意OK，邊學邊做，以前在無綫工作，拍劇拍到天昏地暗，不知外面世界是如何，好似傻仔，現在有劇就拍，冇就做直播帶貨和商演增加曝光率。」

郭政鴻早前在內地登台，被指從落車到行去布景板簽名過程中，笑容欠奉，被指扮cool，他否認，「那個地方我未去過，事前又沒有綵排，加上沿路燈光有點暗，我要專注向前行，驚跣低，不可以邊行邊跟大家打招呼，當時我都被地燈撠一撠，幸好沒發生意外，大家不理解，只睇到一部分。（會否感委屈？）不會，當笑話。」

記者：柯美