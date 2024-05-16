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娛樂

處男演唱會狂騷肌 周殷廷搞喊嘉賓李幸倪

周殷廷入行9年首開騷狂曬肌 嘉賓李幸倪合唱喊唔停

【明報專訊】周殷廷出道9年，假九展舉行一連兩場首個演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》，前晚開鑼。周殷廷全晚狂騷肌，多謝家人時忍不住哽咽，嘉賓Gin Lee（李幸倪）大受感動，淚流滿面。

記者：林祖傑

身材健碩的周殷廷穿上蛇皮紋西裝配超低胸襯衫騷肌跳唱多首快歌，之後獻唱為其他歌手執導MV及廣告歌曲，包括Gin Lee的《Dum Dum》及MIRROR的《ASAP》。

自詡JFYT香港第一天團

周殷廷近日與YouTube頻道JFFT成員組韓風男團JFYT，他換上白色西裝跟隊員登場獻唱新歌《Hands Up》，JFYT以韓文跟觀眾打招呼，周殷廷稱香港現在有很多男團，自詡JFYT是香港第一天團，笑說香港有些團很垃圾，藉Tyson Yoshi金句嘲YouTube頻道小薯茄男團FINALLY，「話說薯茄就係一隊垃圾，唔係我哋勁，係你哋廢。」引得全場大笑。

周殷廷又問觀眾：「我哋有冇Super Junior影子，有啲old school。我都知香港𠵱家有個團好勁，我哋要挑戰，直接揪贏佢哋。」他笑稱放完炸彈要走先，其隊友「戴頭盔」稱以上言論是周殷廷講，笑對方像思覺失調。

堅持做歌手 盼家人感驕傲

周殷廷唱《晨星》時，透露此歌是寫給15歲的自己，哽咽說：「不太敢望回15歲的自己，當時說想做歌手，由從冇自己的演唱會，到今日有3000觀眾，呢首歌叫自己唔好放棄，我堅持20年到今日。想同大家講，老竇、媽咪、阿哥，希望有令你哋驕傲。」他稱追夢過程中有很多朋友和戰友一直陪伴，嘉賓Gin Lee現身合唱《日出時讓街燈安睡》，她被周殷廷感動得淚流滿面，唱畢即指住對方說：「自己演唱會都唔會喊到咁，台下見到你喊，我真係搞唔掂。」

Gin Lee謝出錢出力助渡難關

周殷廷透露與Gin Lee早於各自陪父母坐郵輪時認識，之後再為對方執導MV和紀錄片。Gin Lee表示很少見周殷廷喊，相反對方經常見到自己喊，十分感謝周殷廷於她人生低潮時的鼓勵，「那段時間我對生活生命失去動力，好絕望，但又要做歌出碟，他用盡所有精神，出錢出力幫我拍微電影、MV。除了多謝他，亦想講對唔住，那段時間我狀態非常差，自己顧唔掂自己，但原來佢都經歷低谷，你在垂死最後一口氣都扶我一把，我都應該關心你多啲。我𠵱家狀態好好，可以扶你」。周殷廷緊抱Gin Lee致謝。Encore環節，周殷廷穿上白外套，真空大騷身材，但拒絕觀眾要求除衫，以一曲《My Everything》作結。

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相關字詞﹕李幸倪（Gin Lee) 周殷廷（Yan Ting）

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