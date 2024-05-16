哥普拉被指向女臨記索吻 新片監製：只禮貌親臉

【明報專訊】《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）相隔13年再次執導電影《大都會》（暫譯，Megalopolis），將角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎，明日舉行首映禮，但英國《衛報》引述參與《大》片員工指哥普拉對待女性的行為「老套」，稱他會拉女人坐在大腿；其中一幕夜店狂歡戲，有目擊者聲稱哥普拉在場向裸露的女臨時演員索吻。與哥普拉及其家人合作超過35年的《大都會》監製之一戴倫狄米達（Darren Demetre）稱，哥普拉只是親了一些臨時演員的臉頰，而且態度友善，亦沒有人投訴他的行為讓人感到不舒服。戴倫稱那場戲哥普拉想營造氣氛，所以跟現場部分臨時演員擁抱及親臉頰，「這是他幫助搞起氣氛的方法，對電影很重要；拍攝期間我從沒接過任何有關騷擾及不良行為的投訴」。