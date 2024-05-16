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娛樂

康城影展揭幕「美斯」搶鏡 梅麗史翠普膺榮譽獎：感激未看厭我

【明報專訊】第77屆康城影展香港時間15日凌晨舉行開幕禮，同晚頒發榮譽金棕櫚獎給兩屆奧斯卡影后梅麗史翠普（Meryl Streep），表揚她在影壇的傑出成就。梅麗自言對上一次到康城已是35年前，當時年近40的她，以為事業將會終結，也感激多年來大家還未看厭她。另外美媒報道，未知是否受天雨影響，現場氣氛不及去年，在今年奧斯卡頒獎禮成為焦點的狗明星「美斯」（Messi）踏上紅地氈，比一衆來自歐亞美的女星更搶鏡。

74歲梅麗史翠普甫現身，現場觀衆即站立響起雷動掌聲逾兩分鐘，梅麗一度作狀離開舞台，其後聽着不息掌聲，搞笑地跟隨節拍起舞。《藍》法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）擔任頒獎嘉賓，讀出謝辭時哽咽，比領榮譽金棕櫚獎的梅麗更激動。

茱麗葉庇洛仙形容梅麗史翠普為「國際寶藏」，指她由《蘇菲的抉擇》到《茱莉對茱莉亞 - 隔代廚神》的演出，改變了大家看待電影界女性的方式。梅麗致辭時稱對上一次出席康城影展已是1989年主演《黑暗中的呼號》，稱看到大會播放她演藝生涯的片段，如同在子彈列車看出窗外，青葱歲月飛快到了中年；她稱當年到康城已是三孩之母，而且年近40，以為事業將會完結，「對於當時的女演員來說，這並非不切實際的想法。唯一原因我今晚會在此，就是不斷能跟非常有才華的人合作，包括評審團主席女士（女導演姬達嘉域（Greta Gerwig），梅麗有份演出對方執導的《小婦人》）」。梅麗史翠普在謝辭尾聲表示，「感激大家沒看厭我這張臉」；又搞笑說：「我母親往往是對的，曾跟我說『你要明白一切都來去匆匆』。她說得一點也沒錯，唯一例外只有我的致辭，太長了。」

梅麗史翠普破紀錄21度獲奧斯卡提名，三度得獎，包括憑《克藍瑪對克藍瑪》贏得最佳女配角，以《蘇菲的抉擇》及《鐵娘子: 戴卓爾夫人傳》兩度封后，被認為是同代最傑出的女演員之一。

會場附近禁示威活動

今年開幕電影是法國以AI人工智能為題材的喜劇《The Second Act》，放映前的評審團記者會，主席兼《Barbie芭比》導演姬達嘉域表示，電影與藝術均很神聖，所以未來10天如置身聖堂。今年康城影展被戰爭陰影籠罩，除了俄烏之戰未止，還新添以色列與哈馬斯戰事，不過大會禁止會場附近舉行示威活動；據美媒報道，圍觀者人數稍遜去年，未知是否跟開幕夜天雨有關。

去年憑《墮下的對證》捧走狗狗金棕櫚殊榮的狗明星美斯，繼出席過奧斯卡頒獎禮後，再度現身康城，而且毫不怯場，在紅地氈做出不同動作，大受攝影師歡迎，比評審團成員如「邦女郎」伊娃格連（Eva Green）和《花月殺手》莉莉姬絲桐（Lily Gladstone），以及珍芳達（Jane Fonda）、真人騷女星Heidi Klum、《迷幻沙灘》維珍妮利杜恩（Virginie Ledoyen）等盛裝現身的女星更搶鏡。另外，現長居法國的鞏俐、內地女星趙濤與關曉彤、香港名模熊黛琳、台灣男星彭于晏等亦有出席開幕禮。

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