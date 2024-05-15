【開箱】《棕櫚上流圈》 拜金女千方百計扮闊太埋堆

富親戚中風昏迷

《棕櫚上流圈》講述1960年代末，Maxine一直想打入名媛雲集的皇家棕櫚俱樂部，可是跟任職飛機師的丈夫Douglas根本負擔不起入會費，雖然後者的嬸嬸Norma極富有，並且是俱樂部資深會員，可是Norma中風臥牀昏迷，Maxine只能偷偷借用對方的名牌服飾與手袋打扮成闊太潛入俱樂部，企圖結交一衆上流圈的中流砥柱，怎料立即遭識破被請離場。

Maxine鍥而不捨，不惜偷Norma的珠寶變賣掙錢，終給她捉到機會，發現其中一名闊太Dinah跟網球教練有染並懷有身孕，於是乘虛而入，假裝交通意外，結識Dinah，提出幫忙，介紹她到早前認識的Linda所經營之婦女中心，終找到醫生願意為她進行墮胎手術。Dinah雖心懷感激，卻看穿Maxine身無分文，婉拒為她入會背書。另一方面，在俱樂部當酒保的Robert跟Norma是忘年之交，認定Maxine貪財而接近Norma，決定告上法庭，爭取Norma的監護權。

《棕櫚上流圈》改編自美國女作家Juliet McDaniel於2018年出版的小說《Mr. and Mrs. American Pie》，看故事大綱，與劇集完全不同；原著中Maxine本來就是棕櫚灘上流圈的名媛，富有丈夫Douglas卻為了22歲的女秘書而離開她。Maxine離婚後變得一無所有，更「流放」到亞利桑那州，但她決意奪回失去的所有光環；想起自己以前是選美冠軍，如今人到中年，所有選美比賽都會把她拒諸門外，然而碰巧有個美國太太選舉，她決定組臨時家庭參賽。

原著大改增懸疑

除了Maxine不斷瞞騙是劇集及小說的共通點外，由《神聖電視台》編劇艾比施維亞（Abe Sylvia）監製及改編的《棕櫚上流圈》，情節基本上另行創作，譬如小說中Maxine與酒館老闆Robert及12歲男孩 Charles組臨時家庭，劇中Maxine最初視Robert為眼中釘，認為他是專為老婦服務的牛郎；而直到第8集也不見Charles的蹤影。劇中Maxine沒跟Douglas離婚，後者更不是富商。然而《棕》劇加了很多懸疑元素，上流圈子各人有不能宣之於口的秘密，成為Norma中風前平衡勢力與賺錢之途。

（明日再續）