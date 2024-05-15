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娛樂

《大都會》周五首映 新預告沙拉保夫戲分多

【明報專訊】第77屆康城影展香港時間今日凌晨舉行開幕禮，今年主競賽單元有不少矚目大片，包括《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）相隔13年再次執導電影《大都會》（暫譯，Megalopolis），將於周五（17日）舉行首映禮。繼早前發放首條先導預告片後，昨日再有正式預告曝光。對比上次只有《65：絕境逃生》阿當戴華（Adam Driver）飾演的主角Cesar站在屋頂玩時間停頓，今次長約分半鐘的片段則可見到其餘演員陣容，包括《22世紀殺人網絡》羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）及《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）等，其中尤以後者鏡頭最多，佔戲可說跟阿當戴華不相伯仲。另外，最後出字幕時可見戲名之下寫有「寓言」二字，似乎為此片定調。

《大都會》講述一個類似紐約市的大都會受災後需要重建，理想主義的建築師Cesar（阿當戴華飾）有控制時間的能力，目標把大都會改為能持續發展的烏托邦，但遭貪腐的市長Frank反對，後者寧維持倒退的現狀，Frank的女兒Julia夾在兩人之間十分苦惱。

相關字詞﹕哥普拉 阿當戴華 沙拉保夫 大都會

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