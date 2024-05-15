彭于晏康城放狗巧遇評審主席 安雅嫌《芙莉歐莎》對白少呻孤獨

據英國《每日電訊報》引述導演佐治米勒表示，安雅泰萊采兒雖是《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》女主角，然而全片只有約30行對白，事後美國《紐約時報》訪問安雅，她說：「我從未試過拍戲的感覺如此孤獨，在片場逗留數個月，幾乎從未說過半句話。」但她解釋此舉純屬導演要求，「緊閉嘴巴，只用眼睛表達情感」。

評審團率先見傳媒

《芙莉歐莎》是《末日先鋒：戰甲飛車》前傳，安雅飾演同名角色，亦即金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）在《末》片的年輕版。《每日電訊報》記者向導演佐治米勒求證查莉絲與男主角湯哈迪（Tom Hardy）不和傳聞，他承認，「查莉絲與阿湯性格完全不同，前者嚴守紀律，後者我行我素，有時候要工作人員又呵又哄才肯離開休息車」。情况就似火星撞地球，一發不可收拾。安雅拍檔基斯漢斯禾夫亦為宣傳新片而接受英國《泰晤士報》訪問，重提《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）及《教父》哥普拉（Francis Ford Coppola）等金像導演曾猛烈批評Marvel超級英雄片一事，「他們的言論太嚴苛，令我感到煩擾，忍不住翻白眼」，又指所有人都會犯錯，包括金像導演亦曾拍過爛片，「當他們認為超級英雄片如此不堪的時候，不如問問全球數以億計觀眾，是否大家都集體出錯了」。

康城事先張揚主競賽單元評審團陣容，《Barbie芭比》女導演姬達嘉域將會率領《花月殺手》女星莉莉格斯桐（Lily Gladstone）、《怪物》日本導演是枝裕和、《怪盜羅蘋》法國男星奧馬斯（Omar Sy）及「邦女郎」伊娃格蓮（Eva Green）等選出金棕櫚獎得獎名單，昨日評審團跟今年終身成就獎得主梅麗史翠普（Meryl Streep）先分別會見傳媒。

彭于晏主演《狗陣》雖然未能入圍主競賽單元，前日在康城街頭放狗期間，遇上姬達嘉域並合照留念。《老炮兒》內地導演管虎自編自導《狗陣》入選一種關注單元，此片除了彭于晏及黃渤等演出外，憑《風流一代》入圍主競賽單元的另一內地導演賈樟柯亦將客串一角。電影講述民間打狗隊成員意外被一頭流浪狗喚醒對生命的憐憫，開始拯救狗的故事。

今屆有不少華語電影參展，包括內地導演賈樟柯憑新片《風流一代》角逐主競賽單元的最高榮譽金棕櫚獎；香港票房直逼5000萬元的《九龍城寨之圍城》入圍午夜展映單元；徐克執導《上海之夜2024》4K修復版入選康城經典單元並將舉行全球首映禮。至於陳可辛執導、章子怡主演《醬園弄》則以非競賽片姿態亮相。