明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】出道歌《FM520》賣甜 新人曾傲棐首拍MV最驚阻人收工

【明報專訊】「00後」曾傲棐（Arvin）10多歲起於街頭Busking，前年獲張敬軒邀請登紅館舞台，之後加盟英皇娛樂。近日推出出道歌《FM520》，由Jay Hong、INDY、Jaykick作曲編曲、陳詠謙填詞，廖志華監製。

Arvin表示新歌走sweet爆R&B曲風，「歌名嘅『FM』係stands for『frequency modulation』，希望在愛情入面可以搵到一個同頻的人，唔使講好多嘢已經勝過千言萬語」。

水瓶座的Arvin求知慾強又怕悶，喜歡涉獵世界所有冷知識，上至為什麼蛋黃醬一定要用雞蛋，下至IMAX的規格。

自認「吹水佬」

Arvin整天講東講西，十分喜歡陳詠謙為新歌填的詞，覺得充滿其「吹水佬」特色，「這首歌好sweet，但有些位，例如歌詞『然後扮演小魔星』，在演繹時，會比較偏向用自己一些百厭嘅唱法表達畀大家聽，希望大家可以了解我多啲，我有時候好冇厘正經。就算追女仔，我都不會一本正經，講好多廢話」。

Busking出身的Arvin起初不太習慣於錄音室錄音，需時掌握Busking與錄音在技巧上的分別，「一開始覺得自己是零，諗太多，想呈現監製要求的效果變得綁手綁腳，好多謝監製廖志華提點。其實有些take我哋過咗，錄音室時又覺得如果想行遠啲，就要再做得好啲，我同監製講：『你唔好放過我呀，覺得有小小唔得，就算啲音可以執到，都畀我唱多take啦。』」最後他沒有包袱地唱，碰撞出不同可能，新歌達到令人意想不到的效果。

Arvin在新歌MV中飾演來自外太空其他星球的人，乘坐的太空船有一個通訊裝置，他不斷調頻看看有沒有其他人可以跟自己對頻，「好好彩同到一個地球女仔通話，我就來到地球，接埋她一齊向着我們未知的太空旅程進發，好似大家搵到自己啱嘅另一半，在未知的愛情入面探索不同的可能」。

拖女仔手倍添緊張

Arvin首次拍MV，面對多部攝影機十分緊張，「一路以來就算唱歌都好，都是匿埋屋企衣櫃錄歌，拍MV時好驚阻住人收工」。除面對鏡頭，拖女仔手亦令Arvin大為緊張，「好耐冇同人拖過手，這個MV雖然不算多親密接觸，但第一次拍MV就有女仔、又要拖手，係有些緊張」。

上 / 下一篇新聞