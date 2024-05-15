【娛樂場】出道歌《FM520》賣甜 新人曾傲棐首拍MV最驚阻人收工

Arvin表示新歌走sweet爆R&B曲風，「歌名嘅『FM』係stands for『frequency modulation』，希望在愛情入面可以搵到一個同頻的人，唔使講好多嘢已經勝過千言萬語」。

水瓶座的Arvin求知慾強又怕悶，喜歡涉獵世界所有冷知識，上至為什麼蛋黃醬一定要用雞蛋，下至IMAX的規格。

自認「吹水佬」

Arvin整天講東講西，十分喜歡陳詠謙為新歌填的詞，覺得充滿其「吹水佬」特色，「這首歌好sweet，但有些位，例如歌詞『然後扮演小魔星』，在演繹時，會比較偏向用自己一些百厭嘅唱法表達畀大家聽，希望大家可以了解我多啲，我有時候好冇厘正經。就算追女仔，我都不會一本正經，講好多廢話」。

Busking出身的Arvin起初不太習慣於錄音室錄音，需時掌握Busking與錄音在技巧上的分別，「一開始覺得自己是零，諗太多，想呈現監製要求的效果變得綁手綁腳，好多謝監製廖志華提點。其實有些take我哋過咗，錄音室時又覺得如果想行遠啲，就要再做得好啲，我同監製講：『你唔好放過我呀，覺得有小小唔得，就算啲音可以執到，都畀我唱多take啦。』」最後他沒有包袱地唱，碰撞出不同可能，新歌達到令人意想不到的效果。

Arvin在新歌MV中飾演來自外太空其他星球的人，乘坐的太空船有一個通訊裝置，他不斷調頻看看有沒有其他人可以跟自己對頻，「好好彩同到一個地球女仔通話，我就來到地球，接埋她一齊向着我們未知的太空旅程進發，好似大家搵到自己啱嘅另一半，在未知的愛情入面探索不同的可能」。

拖女仔手倍添緊張

Arvin首次拍MV，面對多部攝影機十分緊張，「一路以來就算唱歌都好，都是匿埋屋企衣櫃錄歌，拍MV時好驚阻住人收工」。除面對鏡頭，拖女仔手亦令Arvin大為緊張，「好耐冇同人拖過手，這個MV雖然不算多親密接觸，但第一次拍MV就有女仔、又要拖手，係有些緊張」。