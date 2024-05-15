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娛樂

黎耀祥讚龔嘉欣刻苦搏命前途無限 丁子朗自爆獲邀任Loong 9-S內地巡演嘉賓

【明報專訊】黎耀祥、龔嘉欣、孔德賢、丁子朗、倪嘉雯和袁文傑等昨日出席無綫新劇《香港探秘地圖》（暫名）造型暨拜神儀式。一年拍一劇的黎耀祥稱參演此劇，因喜歡監製王偉仁，覺得對方有創意，同時想跟龔嘉欣再合作，大讚拍檔刻苦，凡事親力親為好搏命，前途無限。丁子朗開心參演新劇，否認專心拍戲不唱歌，自爆獲邀任男團Loong 9-S內地巡演嘉賓，正在度期，盼能出席。

記者：柯美

黎耀祥憶起跟龔嘉欣合演《殺手》時，對方不怕辛苦，拍打戲冇替身親身上陣，「這行嬌滴滴的女仔都怕辛苦，但龔嘉欣冇，爬地、瞓坑渠，打到死、吊威也，斷埋手指都唔用替身，親身上陣，好難得，前途無可限量」。

龔嘉欣透露今次跟祥哥（黎耀祥）劇中有很多鬥嘴戲，對方角色是「探秘小隊」指揮，負責「指」他們工作，很多外景戲都由她包辦，還要穿上特別裝備長褸和長褲等出動。黎耀祥笑說：「我年紀大，不適宜太多外景。」他表示現在與時並進做直播帶貨，用另一種形式跟觀眾見面，之前邀請了龔嘉欣任嘉賓，龔嘉欣說：「好好玩，吃得好開心，不知是否表現好，有人邀請我做直播帶貨。」

丁子朗稱曾跟祥嫂「浸溫泉」

丁子朗在劇中飾導演，在現場導演上身，攞了攝影師的攝影機四圍拍。他稱首次和祥哥合作拍劇很開心，可以跟對方免費上演戲班，之前他們只合作過綜藝節目，還跟祥嫂一齊浸溫泉。黎耀祥聞言，嚇得擘大口笑問：「你同我太太一齊浸溫泉？」丁子朗發現自己講錯說話，即糾正說：「是同祥哥一齊浸溫泉，祥嫂在場。」他透露劇中要挑戰追求姐姐龔嘉欣。

香港Loong 9-V未有演出

問丁子朗是否應粉絲要求專心拍戲，不再唱歌？他否認，表示會繼續唱歌，希望有機會出歌，但要看觀眾反應。談到曾志偉稱計劃《亞洲超星團》參賽者分拆組隊，丁子朗說：「我都是剛知道，能否被揀入隊隨緣。」他稱Loong 9-S已在內地巡迴演出，有邀請他做嘉賓，正在度期，「好想去，就算無得表演都想化身觀眾支持。香港Loong 9-V因地區問題，暫時未有演出」。

孔德賢否認向關楓馨獻殷勤

孔德賢在新劇演宅男，躲在家中砌機，隻腳跛跛哋，很大發揮，「龔嘉欣演我家姐，我細細個睇佢大，她是我小、中學師姐，兼同一舞蹈隊，我曾經對住她的海報跳舞，日前返學校，仍見到張海報」。他跟丁子朗一樣要追姐姐，對象是倪嘉雯，現實生活中，不介意與姐姐拍拖，但未試過，目前單身沒拍拖，先專心工作。

對於被指向關楓馨獻殷勤，孔德賢否認，稱與對方曾合作拍綜藝節目，私下沒聯絡，「話獻殷勤都搲頭」。倪嘉雯亦不介意與年紀細過自己的男仔拍拖，不過較喜歡思想成熟男士。至於與孔德賢可有親熱戲？倪嘉雯表示未知，之前拍劇已獻出熒幕初吻。

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