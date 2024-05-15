被爆拖欠前員工薪金 李亞鵬拍片道歉

李亞鵬被追欠薪與道歉成微博熱搜，網民議論紛紛，有質疑李亞鵬的道歉態度似前員工欠他錢，也有指李亞鵬應付賴帳達教科書級別。事件中被李亞鵬稱為「趙同學」的事主昨午在微博拍片回應，稱看到有網民斥他落井下石、「黑」李亞鵬，若要這樣做，兩年前應該做了。他向李亞鵬追討一個半月薪金75,000元，對方一直不接聽他的電話，亦不回信息。他就事件在朋友圈發表，之後便接到李亞鵬的表侄聯絡質問，認為他在威脅誹謗，一氣之下才於微博公開，後來發展到微博熱搜並非他能控制。事件公開後，不少朋友跟他說同被欠錢，也有仍在職的說被拖欠薪金一年。他稱打工不容易，自己的權益自己爭取。

娛樂組