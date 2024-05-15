被爆拖欠前員工薪金 李亞鵬拍片道歉

【明報專訊】王菲前夫李亞鵬陷欠薪風波，日前被前員工公開追欠薪，並出示跟李亞鵬的聊天截圖，李亞鵬回應「一文都無啊」。該前員工聲稱跟李亞鵬是24年朋友，加入公司4年，幫對方建立團隊及做新媒體帳號，但李亞鵬拖欠員工薪金，又不為員工交社保，催促多次不果，又爆只要提到錢，李亞鵬會選擇性失明兼不回覆。昨早上李亞鵬就欠薪事件拍片道歉，稱記不起「趙同學」今年春天離職的賠償金總額，承認仍欠對方約6萬元補償。稱正積極解決問題，會在下班前解決，並就事件正式道歉。
李亞鵬被追欠薪與道歉成微博熱搜，網民議論紛紛，有質疑李亞鵬的道歉態度似前員工欠他錢，也有指李亞鵬應付賴帳達教科書級別。事件中被李亞鵬稱為「趙同學」的事主昨午在微博拍片回應，稱看到有網民斥他落井下石、「黑」李亞鵬，若要這樣做，兩年前應該做了。他向李亞鵬追討一個半月薪金75,000元，對方一直不接聽他的電話，亦不回信息。他就事件在朋友圈發表，之後便接到李亞鵬的表侄聯絡質問，認為他在威脅誹謗，一氣之下才於微博公開，後來發展到微博熱搜並非他能控制。事件公開後，不少朋友跟他說同被欠錢，也有仍在職的說被拖欠薪金一年。他稱打工不容易，自己的權益自己爭取。
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