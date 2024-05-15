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娛樂

關楚耀月底補辦婚禮 計劃生一子一女湊「好」字

【明報專訊】關楚耀去年11月30日跟拍拖6年的圈外女友Joann註冊結婚，他早前接受訪問透露，將於本月底在東南亞舉行婚禮，全權交由太太負責，笑稱到時出席及畀錢找數便可以，「我對婚禮沒特別要求，亦不是一個浪漫和有儀式感的人，求婚時已絞盡腦汁𧨾太太開心，她都讚我有進步。婚禮會準備愛的宣言及大唱情歌，料到時會感動流淚」。

關楚耀表示婚禮只邀請數十人出席，主要是他與太太的同學，契爺譚詠麟因有工作在身未能出席，但之前他們簽紙註冊當天，已向契爺敬茶，對方亦送上大利市和龍鳳鈪，「完成婚禮返港再請契爺食飯。（會否向契爺請教生仔秘訣？）當然希望他能過兩招」。

41歲關楚耀覺得是時候結婚，因為難得遇到一個好女仔，陪伴他捱過事業高低，加上前年踩單車發生意外，左邊膊頭骨移位要接受手術，Joann貼身照顧，令他認定對方是終身伴侶。

讚太太有孝心 婆媳關係融洽

新婚半年，關楚耀表示生活過得很愉快，亦沒遇到婆媳問題，大讚太太聰明能幹識變通，孝順雙方父母，「我不在港，她會主動陪我爸媽飲茶，所以父母惜她多過惜我，媽媽更致電跟她傾偈，問我近况，關係相當融洽，我給太太99分。（為何欠一分？）她在生活細節上很有要求，有點煩，不過都是生活情趣。婚後我都有改變，多了一份責任感，變得穩重，同時亦多了個肚腩，可能心態上覺得有人認頭，可以放縱一點」。提到造人大計，他表示見到妹妹生了個活潑可愛的囝囝，感受到有小朋友的家庭更圓滿，所以希望生一子一女湊成「好」字。

記者︰鍾一虹

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