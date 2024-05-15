《九龍城寨之圍城》為鄭保瑞破格做大反派 伍允龍演活癲喪「王九」好滿足

記者：鍾一虹

伍允龍自小習武，出道23年，在《九龍城寨之圍城》飾演「王九」霸氣十足，其精彩武打更贏得口碑。伍允龍形容該片是他歷來數一數二最好玩的角色，「呢個角色好癲喪，出很多怪招，仲會咬斷刀用來插人，嘩，當初想到畫面好特別，我未拍先興奮，結果拍出來的效果好好，我好滿足」。

演大反派未必個個演員肯接受，伍允龍表示本身沒偶像包袱，加上一向崇拜導演鄭保瑞（瑞導），鍾意他的電影風格，即使首次合作，對其選角安排很有信心，並一口答應演出，「瑞導覺得我已經拍了很多戲，既然人人都認識我，建議是時候試新嘢，他除了度橋很癲，又很識發掘演員潛能，拍文戲時，都畀我試不同情感去演，拍完呢部戲我更加愛瑞導，10分為滿分，我愛他有18分」。

拍戲首次踢傷人 對胡子彤歉疚

伍允龍拍攝時搏命演出，令右腿韌帶肌肉撕裂，稱這次傷得很無辜，「在城寨橫巷拍跳樓梯戲，以為動作很簡單就無換道具鞋，照造型著皮鞋拍，但皮鞋底太薄、沒有鞋墊卸力，加上拍到攰，跳落地面啪一聲就傷了。慶幸傷後休息了一星期，才拍彌敦道追打戲」。他稱受傷可食止痛藥和包紮傷口治療，反而跟林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑拍決戰場口，不慎踢傷胡子彤下巴，須入院縫15針，他為此感到歉疚：「萬歲時有請胡子彤飲15杯飲品補數，他好好，性格夠硬正，因為他是專業棒球員，沒有怪我，很感激他，我拍戲以來第一次踢傷人，我要怪對皮鞋。」

洪金寶好勁 打戲一take完成

提到片中跟前輩「大哥大」洪金寶、古天樂（古仔）及任賢齊（小齊）演動作場面。伍允龍表示雖是第二部電影跟大哥大拍對打戲，壓力也非常大，不願再見到受傷情况，但要從後扶着他的身軀一起取平衡，亦需顧及演戲，都被考起，多得經驗豐富的大哥大指導，「他好勁，會講用什麼方法達到導演要求的畫面，睇位好準，好安全，一take就拍完」。至於跟小齊的動作戲只得一幕，伍允龍笑稱戲外跟小齊傾談較多，「小齊超級好人，我們彼此有多名台灣共同朋友，例如吳建豪」。之前跟古仔拍過幾部戲，今次再碰頭過招，伍允龍表示感覺舒服又放心，「有場戲要不停斬他背脊，我覺得不好意思，古仔很爽快說無問題，叫我照做」。

自組公司完成頭炮《無名火》

洪金寶早前公開表示動作片難找接班人，問伍允龍是否準備接班？他表示不敢當，但自2019年滿約王晶經理人公司，便自組工作室獨立發展演藝事業，之前赴美國擔任荷李活電影動作導演，最近剛回港，完成自組公司的頭炮動作片《無名火》，他說：「做演員很被動，自組公司自由度較大，可以將製作變得國際化，班底用我亞洲區的人脈，做自己想做的事，好似我喜歡科幻題材包裝功夫都得，資金方面可以來自四面八方。」

擇偶奄尖 舊愛變好友

46歲伍允龍去完荷李活發展，身價倍增，問到是否已儲夠老婆本？他表示經濟已有了基礎，希望快點抱得美人歸，「現在無拖拍，有嘗試出去認識不同的人，都想找到一個夾得來的，我一向都心急，但又奄尖，當然希望搵到個有愛心又靚女的老婆，最緊要愛惜我。（可有後悔以前錯過前度？）無，我想這些是神安排，或者講緣分，兩個人去到幾多就幾多，之前拍過拖的，大部分都變成好朋友，有保持聯絡。（跟鍾嘉欣仍是好朋友？）不要開名，不想牽涉別人，不想影響到別人的生活，總之每段關係我都很認真，不會做什麼傷害對方，只是某些位夾不來，不適合變成分開，我覺得姻緣要講時機」。