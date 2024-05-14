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娛樂

CEO稱NewJeans將放長假惹父母擔心

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）所屬事務所HYBE內訌事件持續發酵，子公司ADOR社長閔熙珍被指密謀奪取經營權，後者召開記者會否認，怒斥HYBE打壓她及旗下女團NewJeans，又批評同門女團ILLIT及LE SSERAFIM分別抄襲及搶先出道。

韓媒昨日公開NewJeans各成員父母發給HYBE的電郵，內容指HYBE老闆房時赫在公司見到NewJeans跟他打招呼，多次沒回應，好像扮作沒看見，讓成員心靈受損。NewJeans父母也對ILLIT抄襲十分遺憾。HYBE承認收到相關電郵，已回覆ILLIT沒有抄襲；至於房時赫沒跟NewJeans打招呼，解釋純屬誤會，稱房有面部識別障礙。

NewJeans父母接受韓媒訪問，稱早前跟HYBE的CEO朴智元會面，後者遲到20分鐘，又表示若閔熙珍離職，HYBE會讓NewJeans放長假，可能至少一年半。NewJeans家長擔心女兒會因此被投閒置散，本聽說明年舉行世界巡迴演唱會，卻突然說放長假。HYBE方面否認「雪藏」NewJeans，而且特別照顧，希望她們有足夠休息後才工作。

HYBE與ADOR「舌戰」未完，但NewJeans按照計劃下月推出日語單曲，昨透露日語新歌《Supernatural》由美國唱作歌手兼法國名牌Louis Vuitton男裝創作總監Pharrell Williams作曲填詞，也是後者首度與韓國女團合作。

文：蘇珮欣

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