《魷魚遊戲：真人挑戰賽》奪BAFTA最佳真人騷

【明報專訊】英國電影電視學院舉辦的BAFTA電視頒獎禮前晚在倫敦舉行，賽前獲多項提名的《傳媒家族繼承人》，最終只有馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）捧走最佳男配角，在最佳國際劇集獎跟《大熊餐廳》雙雙敗給爆冷的法國劇《千面人傑》。《傳》劇拜恩葛斯（Brian Cox）亦跟《王冠》杜明尼衛斯（Dominic West）等在最佳男主角輸給《第六誡》（暫譯，The Sixth Commandment）的添摩菲施普（Timothy Spall）。《第》劇改編自真人真事，講述添摩菲扮演的老師被前學生殺害，亦兼奪最佳迷你劇殊榮。