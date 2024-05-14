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娛樂

巴黎騷尾場 母親男友現身支持 Taylor Swift粉絲帶BB入場瞓地捱轟

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift上周四（9日）在巴黎為歐洲巡迴演唱會《Eras Tour》掀開序幕，前日尾場，適逢母親節，Taylor媽媽Andrea及男友查維斯卻斯（Travis Kelce）現身支持，但討論度遠不及樂迷拍到場內企位區有BB席地而睡的照片，網民怒轟Swifties（粉絲暱稱）帶仍在襁褓的嬰兒入場罔顧安全，亦有人指演唱會保安把關不力，怎可能讓嬰孩入場。

Taylor Swift《Eras Tour》自去年3月展開以來，樂迷不時在社交平台分享演唱會點滴，照片及片段不缺。前日有網民在社交平台X上傳上周五（10日）Taylor巴黎騷第2場的照片，只見一名嬰兒躺在地上，有似是紫色外套墊底，旁邊寫有Eras Tour的透明膠袋，內裏似裝有海報之類的演唱會商品。

現已把帳戶轉為為非公開的網民留言，「見到BB在企位區真的想召保安員，因為真的不安全」。不過該網民沒明言到底是誰帶BB入場，有否購票，以及當時演唱會是否已經開始。不過照片在網上瘋傳，歐美傳媒亦有報道，大部分網民怒轟帶BB入場的粉絲不負責任，罔顧兒童安全。有網民表示照片中的BB仍年幼，難以想像身為人母會帶他入場，「很明白有時難找保母，就算必須帶BB一起，也不要在企位區吧，BB也需要保護耳朵」。有網民指出照片中的嬰兒似乎有戴上耳機保護雙耳，「但現場還是太吵吧，而且可能會混亂及有人跳舞，又有閃燈等，完全不明白為何要帶BB看演唱會，他們根本不知道發生什麽事」；亦有網民指場館保安也有責任。Taylor Swift方面暫未有任何回應，據美媒Deadline報道，Taylor巴黎騷的場館網頁有一欄列明，不建議觀衆帶4歲以下幼童入場。

新碟三連冠

Taylor Swift周日（12日）在巴黎舉行最後一場演出，適逢母親節，有眼利網民發現Taylor母親Andrea坐在VIP包廂，同場還有之前因要拍攝新劇《Grotesquerie》未有在歐洲巡演揭幕騷現身支持的Taylor男友查維斯卻斯。之前Taylor到布宜諾斯艾利斯、悉尼及新加坡演出，查維斯均有同行；前日在巴黎他不但走近台前等待Taylor出場，在VIP包廂更站立起舞，尤其Taylor唱了來自新專輯《The Tortured Poets Department》有關他的歌曲，其中《So High School》他聽得特別投入，結尾Taylor更向着他的方向派送飛吻。前日巴黎騷尾場，除了Taylor的名模閨密Gigi Hadid帶同男友兼《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）到場外，《醫人當自強》謝茜嘉卡素（Jessica Capshaw）和《戀棧》女星姬絲汀娜米利安（Christina Milian）亦是座上客。

另一方面，《The Tortured Poets Department》在美國第3周銷量錄得28.2萬張，連續3周成為Billboard冠軍，據報也是今年首張三連冠大碟。

相關字詞﹕查維斯卻斯 Eras Tour巡迴演唱會 巴黎演唱會 美國樂壇天后Taylor Swift

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