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娛樂

伙兒子受訪宣傳新片 李綺虹走出抑鬱享受生活

【明報專訊】1994年香港小姐季軍李綺虹相隔逾10年沒有拍戲，早前跟不同文化民族合演加拿大一部電影，近日推出，她笑言：「一幫是印度的，一幫是俄羅斯的，我帶領中國人那一方，我想是演『阿姐』吧，但有點失望，因為是打戲，他們不讓我打，當『阿姐』不能打。」

兒子對拍戲未感興趣

日前李綺虹與兒子李志德（Tate）接受HOY TV節目訪問，透露兒子有探班，「他是專業運動員，我以為他看到武術指導，會有興趣學習武功，但他看後卻很害怕，說太拚命了」。

Tate自言對拍戲暫不感興趣，「我喜歡運動，看見媽媽在鏡頭前十分酷，也希望有機會嘗試，看看我對這行業是否有興趣，但現在很喜歡我做的事」。

李綺虹曾患抑鬱症，現在開心不少，表示每天要練習，「第一次患抑鬱症時並不知道，是發生到最差一剎那才意識到。我每天起牀都會想一想，呼一口氣，讓自己清醒，今天怎樣呢？好像有一點不開心，或是昨天有些壓力，又擔心未來的事。我呼口氣，練一下，像不要擔心將來或過去的事情。不開心的事我們也要接受，像年紀大了，沒人找我拍戲，好吧，也可以的，那就多點時間去做其他事，不用打扮，不用擔心是不是有皺紋。我最舒服是不再怕曬，以前被人罵：『李綺虹，你又曬黑了，怎能上鏡呢！』我很想我兒子明白，失敗時，可能是你最重要的一課。」

娛樂組

相關字詞﹕李志德（Tate） 李綺虹

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