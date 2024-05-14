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娛樂

幫HOY TV奧運節目造勢 蘇韻姿朱智賢無懼得罪舊東家

【明報專訊】蘇韻姿、朱智賢、陳思圻（前名陳偉琪）、孫慧雪和敖嘉年等昨日出席《HOY TV轉播「2024巴黎奧運會」啟動禮》，蘇韻姿與好友朱智賢自封為「姿朱」組合，剛離巢無綫的蘇韻姿透露正斟洽一些新工作，也希望找機會跟朱智賢合作，她們昔日只曾在台慶節目碰頭。

無綫都有奧運節目，二人為HOY TV造勢，怕不怕得罪舊東家？蘇韻姿說：「現在自由身，誰邀請我，夾到期就去，不需要那麼多掣肘。」朱智賢表示自由身有好處，就是哪裏有工作就去，歡迎任何工作單位邀請。

蘇韻姿教唱歌 收生反應好

自認「魔音」的朱智賢打算找蘇韻姿學唱歌，她不是有男友謝東閔教唱歌嗎？朱智賢說：「不會聽他講，太熟教不到，甚至會反過來教訓對方。」開班做歌唱老師的蘇韻姿表示收生反應不錯，因為學生以小朋友和家庭觀眾為主。

是否朱智賢牽線帶她到謝東閔的音樂學校合作？蘇韻姿說：「世界很細，之前我與吳業坤傾過合作，原來他跟謝東閔是拍檔，就促成了。」她近日在社交平台將昔日參演處境劇《愛．回家之開心速遞》的1800集劇本放在房間地板上自拍，蘇韻姿說因儲放空間有限，不得不斷捨離，打算保留較有意義和重要的劇本紀念。

陳思圻想孖鄭世豪再組CP

陳思圻被問昔日《愛．回家》拍檔「細龍生」鄭世豪也離巢，她承認跟對方有緊密聯絡，笑說：「早前睇拳賽才遇到個衰佬，他要求我到場館外迎接他，我們都想組CP再合作，會研究拍短片試水溫，不一定是細龍生、細龍太，可以扮不同角色。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕HOY TV轉播「2024巴黎奧運會」啟動禮 敖嘉年 孫慧雪 陳思圻（前名陳偉琪） 朱智賢 蘇韻姿

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