全男班招募港姐 曾志偉否認應屆三甲欠號召力 黎諾懿袁偉豪自詡揀女仔眼光好

記者：林祖傑

10名猛男包括黎諾懿、袁偉豪、丁子朗、朱敏瀚與黃奕斌等現身宣傳，公布今年港姐口號為「Proud to be a woman」，有港姐老婆的黎諾懿和袁偉豪被封「香港小姐架構最大受益人」，黎諾懿笑言：「我最尊敬的人是我太太，因為她拯救了成個宇宙，執咗我呢嚿垃圾返屋企。」袁偉豪則放閃說：「我太太打磨我，成為更加發光發亮的人。」

曾志偉表示為配合主題，今屆主持、評審及表演嘉賓清一色女性，外景拍攝計劃兩佳麗一組前往不同地方，當中包括荷蘭、中東等。他認為疫情過去，應該會多了外地合資格佳麗回港報名。

三甲有藝員約 會履行職務

對於被網民批評港姐質素麻麻，可會更嚴格篩選？曾志偉說：「其實已經好嚴格，疫情時報名人數少了，亦有很多小妹妹離開了香港，希望今年報名人數增加，讓我們選擇更多，質素亦會提升。」他否認因應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然及季軍王敏慈號召力不足改由小生呼籲，樂易玲強調三甲一早已簽藝員約，莊子璇已大學畢業，隨時準備工作，王怡然亦很想回港工作，很勤力跟老師練好廣東話，王敏慈正在北京戲劇學院讀書，表示有假期樂意回港工作，強調沒有放棄她們，若製作部需要三甲為新一屆港姐宣傳，是必須的。

內地成員工作簽證出問題

曾志偉表示之後考慮找LOONG 9幫手呼籲，對於LOONG 9成團後首個香港見面會因不可抗力原因取消，上海活動香港3名成員冼靖峰、文佐匡和黃奕斌無份參與，曾志偉說：「不可抗力是因工作簽證問題，當初以為可以用旅遊簽證出席，以為香港自由社會什麼都自由，唔係㗎嘛。經過上次教訓，加上冼靖峰要宣傳未能齊人，等下次齊人再搞大型一點，正構思香港和澳門選手可否再自己分一隊出來，可能叫Two 9、Three 9、Four 9，未知。我不想如丁子朗般選完就冇，想大家仍然可以喺埋一齊做啲嘢，不過都要睇睇，好似洪欣個仔（張鎬濂）在內地，願不願意回來呢？聯絡晒之後，日後會有一個明確啲嘅答案。」

港男亞軍丁子朗有望卸任

黃奕斌直認為見面會準備了很多，知道取消很失望，組新隊最緊要觀眾喜歡。丁子朗對於LOONG 9分拆組新隊，加他覺得冇所謂，但造型不會走可愛路線，「既然試過，大家都覺得丁子朗這樣很樣衰，不如正正常常唱歌跳舞，可能大家更加欣賞」。對於重啟《香港先生選舉》，丁子朗表示多年後終有機會卸任。可有留意當年冠軍黎振燁想復出？他說：「私底下冇聯絡，我有看報道，都祝福他。」

袁偉豪想三年抱兩

黎諾懿與袁偉豪均娶得港姐賢內助，二人又曾一同參與港姐外景拍攝。黎諾懿笑言：「根據我們的臨牀實證，可以告訴大家哪種女仔參選是最完美。」袁偉豪表示剛過了43歲生日，生日願望身體健康及BB健康成長。問可有計劃追多個？他說：「這也是目標範圍之內，還未開始，等太太休息吓先，她都忙於照顧BB，希望三年抱兩。」