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娛樂

李幸倪稱歌手獎改制機會減 馮允謙認創作有進步空間

頒獎禮取消金銀銅 馮允謙指競爭變大 聞Tyson致詞後有少少呆

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）在ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》獲得評審團表揚獎節奏藍調歌曲及評審團表揚獎跳唱歌曲，失落年度女歌手，她笑說：「為什麼女歌手獎項會有變動，由金銀銅3個獎改為1個，3個獎會多些機會。不過我不會失望，得兩歌曲獎，由本地及海外專業人士評審，對我有好大肯定，感受到被賞識，已很值得開心。」

Gin Lee自言賽前已對攞獎死心，只想專注表演，臨出場緊張到腳軟，表演完即鬆一口氣，但突然被叫上台，覺得非常驚喜，「今年獎項有變動，我覺得有點混亂，一切發生得太快，好似不知發生什麼事，亦沒想到會得獎，所以致謝辭講得不太好，稍後要親自打電話給合作的音樂人，多謝他們為我誠意創作」。

馮允謙奪評審團表揚獎節奏藍調歌曲，喜見張天賦憑他作曲的《世一》獲兩獎，他對成績感滿意，「自己歌曲及為其他歌手創作的歌曲同時得獎，是最開心的事」。今年取消年度唱作歌手金、銀、銅賽制，變相令他少了獲獎機會，馮允謙直認攞獎變得競爭很大，覺得不要緊，對獎項隨遇而安，會繼續做更多好音樂。

Tyson Yoshi代林家謙領獎時爆出一句：「唔係我勁、係你哋廢。」似取笑其他唱作人？他稱不會不開心，「自知有空間再去努力，希望出年有機會（攞獎）。當時聽到完全沒有反應，有少少呆，我會努力。（說話有否鞭策作用？）不需要，其實我已好勤力，我冇反應，只想做出好作品有好成績」。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

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