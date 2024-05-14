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娛樂

COLLAR失落組合獎冇所謂 邱彥筒跟男友舊愛吳家忻打招呼

Marf失落年度女新人唔失望 跟男友舊愛吳家忻同場冇尷尬

【明報專訊】女團COLLAR於ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》只獲評審團表揚獎跳唱歌曲，她們表示滿意。今屆年度組合獎取消金銀銅，會否覺得有師兄MIRROR，COLLAR難再獲組合獎？隊長沈貞巧（Gao）說：「其實不止MIRROR，其他組合都有機會攞組合獎，可能下年又轉賽制，其實冇所謂，因為粉絲不會因獎項而停止鍾意我們。」她們最開心可以跟外地歌手合作，與英國歌手Griff合唱英文歌感覺良好，想邀請對方為COLLAR寫歌。

邱彥筒（Marf）失落新人女歌手未感失望，喜歡得主歸綽嶢靚女又有氣質，認為最重要歌曲有人鍾意聽，以及叫她的名已足夠，她全晚上5次台表演好開心。說到與男友林家熙舊愛吳家忻同場，她稱冇尷尬，「有打招呼，不清楚同冇留意對方與Tyson Yoshi互相取消關注社交平台，我有關注她的社交平台」。

跟香港足球員「切磋」

COLLAR昨日以大使身分出席《Now TV歐洲國家盃2024》活動，吸引數百粉絲到場支持，王家晴（Candy）、許軼（Day）與Marf分別與3名香港足球員玩射龍門。Marf說COLLAR若落場作賽，會分配自己守龍門，因死守龍門感覺很專一，Gao踢前鋒，Candy與蘇雅琳（Ivy So）踢中鋒，李芯駖、Day和陳泳伽（Winka）則做後備，「Candy跑得快，Ivy可撞開對手，後備那3名干擾能力很強」。

Marf愛看球賽，但無落場踢足球經驗。會否向男友林家熙請教球技？她說沒有，男友的球隊每個球員都很努力，有重溫男友球隊的紀錄片，球員在球場上很熱血。她未知歐洲國家盃舉行期間會否在現場講波，自言對足球知識貧乏，擔心會尷尬，給人無知感覺。

記者：林祖傑、鍾一虹、柯美

攝影：劉永銳

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