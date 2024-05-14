Tyson Yoshi笑稱「廢論」反映林家謙性格 Serrini得女歌手獎順勢搲撈

封嘴不談吳家忻

Tyson Yoshi頒獎禮後受訪，繼續笑稱這個說法是林家謙囂張，不是自己囂張，「我代入了他的身分，憑我認識的他想到這幾句話，這是事實。（害死林家謙？）是但啦，突然叫我上台都幾難搞，他只是事前輕輕提過若有獎就幫他攞。（怕不怕林家謙打電話鬧你？）我電話冇電熄機」。談到他領獎沒有囂張說話，Tyson Yoshi笑說：「我是謙卑的人，林家謙攞獎攞到手軟，但我做香港音樂以來，只攞第二個獎項。」提到與互相取消關注社交平台的吳家忻同場，問有否碰面？吳家忻稱會約他食飯溝通，Tyson Yoshi在嘴邊做出拉埋拉鏈動作，示意封嘴不談。

Serrini心水人選陳蕾

Serrini稱奪年度女歌手獎力證賽果沒有造馬，因頒獎前她正在洗手間，突然被工作人員拍門催促回座位，攞獎心情開心又驚訝，領完獎才發現賽制有變，得她一人得獎，笑稱覺得全靠參與ViuTV節目《漁樂無窮》，觀眾才是但投票給她。

Serrini說：「得獎最大福利，可順勢為新唱片做宣傳及『搲撈』，我很喜歡幫人填詞、寫歌。」她承認賽前心水是陳蕾，很喜歡聽對方的歌，李幸倪都唱得非常好。

林家謙藉梁朝偉影帝片回應

林家謙事後在社交平台貼出梁朝偉在金像獎奪影帝被劉嘉玲讚是偉大演員時的回應：「唉，千祈唔好咁講！」他昨日透過同事表示：「家謙有工作在身，所以缺席，那句當然不是家謙意思啦。 除了『多謝後面的thank you list』及『母親節快樂』，其他都是Tyson Yoshi自己發揮的。謝謝。」

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

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