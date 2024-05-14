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娛樂

姜濤戥盧瀚霆獲男歌手獎開心 MIRROR見面會被轟搶錢 Lokman籲鏡粉量力而為

MIRROR分拆見面會 惹鏡粉不滿轟搶錢 Lokman籲粉絲量力而為

【明報專訊】MIRROR於前晚ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》大豐收，除團隊再冧莊奪年度組合獎，成員盧瀚霆（Anson Lo）連續3年獲年度男歌手及兩歌曲獎，獲MOOV大數據至尊歌手的姜濤不太在乎失落男歌手獎，覺得邊個攞獎都會戥人開心。邱士縉（Stanley）出道5年奪新人男歌手，惟陳卓賢（Ian）在高呼聲下失落唱作歌手獎。對於之後舉行的粉絲見面會安排被轟搶錢，隊長楊樂文（Lokman）稱已揀選了最好方法，呼籲鏡粉（粉絲暱稱）量力而為。

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：劉永銳

MIRROR連續4年奪組合獎，Lokman表示團隊工作了一年得到肯定，十分開心。Anson Lo成為隊中的大贏家，他說：「有獎攞當然開心，多謝投票給我的神徒（粉絲暱稱），還有多謝過往在音樂上幫過我的工作單位和前輩，在台上很少時間，不能一一講晒出來。」對於連續3年奪男歌手獎，Anson Lo說：「都冇話要連續唔連續，每年變化都好大，所以有得攞獎已經是bonus。」

姜濤亦表示得獎很開心。問可認為新增獎項特別為他而設？他說：「冇考慮過這一點，其實任何獎項都好，有都是好好的肯定。」今年男歌手獎取消金銀銅，可覺得受影響攞少了獎，姜濤不在乎稱，「冇咩所謂，講真，邊一個攞獎，我都好戥他開心，身為歌手做好本分，唱好我哋嘅歌就得，獎項的事還是交給專業的主辦去做，我冇資格去講任何應不應該」。

Ian失落唱作人獎冇失望

被視為唱作歌手獎大熱的Ian輸給林家謙，他說：「我覺得有獎攞或冇獎攞，不代表贏輸，出歌也不是為了攞獎，大家會聽我的歌就是最好的獎，我依然是唱作人，不會因為沒有獎而變了不是，真心的，冇失望。」

Stanley獎項贈亡母

Stanley奪新人男歌手獎，隊友大讚叻仔，可感吐氣揚眉？他說：「又唔係，最開心是相信我沒有13萬粉絲，要多謝其他鏡粉和鍾意首歌的朋友。」他稱沒有特別想過是否因在演唱會一脫成名。至於可認為獎項是送給亡母的最好母親節禮物？他說：「係，其實都幾特別，因為歌曲是去年母親節出，剛巧今年母親節得到這個獎。」

副隊長江𤒹生（AK）獻唱日文歌獲不少掌聲，有否計劃出日文歌？他說：「我啲日文一啲都唔叻，只係識這兩首歌，唱日文歌可以背歌詞，我覺得能夠應付到，不過要溝通是兩回事，我有學緊，最近比較忙停咗，希望遲些有機會再進修這語言。」

AK勸粉絲揀「麵包」

對於《Hi MIRO！見面祭》被指若見齊12子要花費近萬元，鏡粉花費相當高昂，Lokman說：「我講嘅，留番下次齊人先再睇啦！真的要量力而為，如果這樣做超越自己的負荷，我們也不想。」AK亦認同：「麵包和MIRROR，我們是推介大家揀麵包，不要揀MIRROR住，大家食咗飯先。」部分成員場數安排於平日舉行惹粉絲不滿，Lokman解釋：「因為大家都忙，他們和我們都要返工，已揀了個最好方法，唔使擔心，之後還有活動。」

MC不敢靠近姜濤

姜濤前晚與同是《全民造星》出身的張天賦（MC）同台領取MOOV大數據至尊歌手，他在社交網分享照片寫道：「好似……真係第一次同台。」不少網民盼望二人合作。MC頒獎禮後自爆因穿平底鞋不敢太靠近姜濤，笑言：「呢啲試過一次就夠㗎啦。」

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