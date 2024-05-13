林德信母親節宣布做老竇 老婆食蛋撻誕B女

林子祥為孫女取名林明

Alex表示見老婆這兩個月坐月好辛苦，不能出街，只在家湊女，真的好攰。Candace說老公有幫手照顧BB，好緊張又好細心，更是換尿片高手，更大爆Alex的笑料，「我是順產，在產房等生產時，護士問我老公去咗邊？因Alex好緊張又坐不定，周圍行希望放鬆一點，又知我等咗12個鐘仲未生得會好肚餓，所以去買蛋撻，我就食住個蛋撻，多點氣力就生到BB！」

Alex與老婆跳減肥舞

Alex表示計劃遲些一家人去旅行。Candace說現在所有褲都穿不落，要著老公的褲，希望Alex幫她減肥，就是最佳禮物。

Alex為家庭忙了一段日子，已準備投入工作，努力搵奶粉錢，新專輯《Hyperspace》製作完成，4首新歌屬跨年代創作，以懷舊與現代結合， 第一首推出的歌名為《Drifting in Hyperspace》，與鄭嘉嘉合唱，希望令人一聽就想跳舞。身為瑜伽導師的Alex知道老婆想減肥，便想到將新歌的輕快節奏編成收身減肥舞，跟老婆一齊跳，他笑說：「聽住我的新歌減肥最好不過，歡迎大家一齊跳。」

娛樂組