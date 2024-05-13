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2024年5月13日星期一
CHILL CLUB頒獎禮 Serrini爆冷奪女歌手 盧瀚霆冧莊男歌手 獨攬3獎大贏家
CHILL CLUB頒獎禮得獎名單
林德信母親節宣布做老竇 老婆食蛋撻誕B女
《九龍城寨之圍城》衝破4000萬 登今年中西片票房冠軍
三料視后佘詩曼出新劇冇壓力 林峯羨慕羅子溢多親熱戲
周吉佩遭老婆投訴 送禮補鑊 顏志恒心痛妻兒醫院過節
裕美呻男友難湊唔想嫁
【娛樂場】舞台劇《良民備忘錄》 思考生活不僅為生存
造型師爆早年遭嫌棄太新 辛蒂雅拒著五大名牌踏紅氈
Mamamoo成員見港迷學廣東話 華莎：你係咪嬲我呀
接檔《淚之女王》 魏河俊《畢業》不敵李帝勳《搜查班長1958》
邊佑錫「背着在錫跑」贏《Running Man》比賽
二宮和也換角色再演《黑色止血鉗》
【開箱】《關於你的想法》 假如MIRROR當主角 誰演單親媽安妮夏菲維？
CHILL CLUB頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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