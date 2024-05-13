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娛樂

【開箱】《關於你的想法》 假如MIRROR當主角 誰演單親媽安妮夏菲維？

【明報專訊】人氣男團MIRROR全員主演的《十二怪盜》，今年3月底上映，收逾2000萬港元，票房成績不錯，但口碑似不能成正比；本月2日在影視串流平台Prime Video上架的《關於你的想法》（The Idea of You），講述《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）飾演的中年單親媽媽，戀上《王室緋聞守則》尼古拉斯加利辛（Nicholas Galitzine）扮演的年輕男團成員，如果換成港片翻拍，由MIRROR成員演出，會否比《十》片更能掀起熱話？

陪女兒追星 姊弟戀緣起

《關於你的想法》講述Solene很年輕便結婚產女，但丈夫Daniel出軌，離婚收場；已是中學生的女兒Izzy隨Solene生活，母女倆感情要好。Solene的40歲生日臨近，本準備獨自往露營慶祝，怎料Daniel臨時因工作在身，要求Solene帶Izzy和她的朋友往看Coachella音樂節，Daniel還買了VIP門票，安排Izzy和朋友有機會跟當紅男團August Moon見面、簽名及合照。其間Solene誤以為August Moon成員Hayes的休息車是公廁，後者對她一見鍾情，演出時還改了歌單，送歌給她。其後Hayes出現在Solene經營的畫廊，買下店內所有藝術品，再邀請她到紐約出席其演唱會，兩人纏綿一夜後，Hayes將到歐洲演出巡迴騷，邀她一起出發，稱之後會到南法度假。當聽到Hayes隊友指在台上送歌給樂迷，是他們討好女人的慣常伎倆，更指Hayes的舊愛都是年紀比他大很多的女人，Solene決定分手，獨自返回美國。另一方面，狗仔隊拍下兩人在歐洲度假期間的親密照，Solene成為新聞人物遭追訪，女兒Izzy亦受牽連；Solene與Hayes會從此不相往還，還是舊情復熾？

此片由拍過《情人眼裡巴基斯》和《神聖電視台》的米高素華特（Michael Showalter）執導，改編自演出過《格雷的五十道色戒2》羅賓妮李（Robinne Lee）於2017年出版的同名小說。後者受訪時稱創作意念源自某次出席政治籌款活動卻因地震而中斷，當時她向丈夫說笑，「我是會抛夫棄子，然後跟年紀少我一半的男團成員私奔的」。羅賓妮丈夫當時取笑她瘋狂，同時稱這將會是很好的小說橋段。其後她開始認真構思，也想起自己小時候很迷英國樂隊Duran Duran，於是把那種情感投射到小說裏。雖然不少觀衆看完《關於你的想法》，紛紛指Hayes角色在影射英國男團One Direction成員Harry Styles，後者鍾情年長女性，跟《別擔心親愛的》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）的姊弟戀更轟動一時，後者為了他，離開同居多年的男友兼《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）。

原著作者不喜大團圓結局

據報原著女兒Izzy年紀較幼，大約12歲，片中所見Izzy已十五六歲。當Izzy參加Coachella音樂節，Solene碰上跟自己年齡相若卻來捧August Moon的女粉絲，最初感到不可思議，但也預示了劇情發展，她也成為Hayes的樂迷，甚至女友。此片的戲劇衝突，正是40歲單親媽媽與24歲紅遍歐美的男團成員相戀，電影也有層次地顯示Solene的欲拒還迎；兩人在家中交心，Solene說出前夫出軌的陰影殘留至今，Hayes則向她剖白真心喜歡音樂創作，以及身為男團卻會被輕視的不快。兩人首次熱吻，Solene即以理性擊退激情，稱兩人並不合適。可是男團影像與歌曲無處不在，加上透過手機信息調情，最終還是衝破禁忌。當戀情曝光，女兒即使接受，但群衆眼光、網上惡意留言及媒體的糾纏不休，便造成更大的戲劇衝突。

據悉原著男女主角的姊弟戀未能開花結果，電影卻是大團圓。原著作者羅賓妮李指明白改編作品有取捨，但也慨嘆荷李活電影總是偏好開心結局，「這不是我想說的故事，我想指出女性總是把別人的幸福先行，Solene選擇了女兒，而不是Hayes，也很在意是否讓好友及畫廊的生意拍檔失望，他們都因為Solene與Hayes的戀情而受苦」；羅賓妮稱希望書中的愛情故事看來真實。確實現在電影結局是個童話，然而安妮夏菲維會像一般40歲的單親媽媽？又有多少個男團成員會愛上比自己大10多歲的女性，還死心塌地？看電影和追星都是一種投射，此所以這種題材不是比盜寶之類更適合MIRROR成員演出嗎？只是由哪名女星演安妮夏菲維的角色，粉絲大概也會掀起連番爭論。

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