造型師爆早年遭嫌棄太新 辛蒂雅拒著五大名牌踏紅氈

迪士尼頻道童星出身的辛蒂雅，現年27歲，憑電影《蜘蛛俠》打入主流市場；早年出過唱片的她，憑主演劇集《毒癮女孩》，成為艾美獎史上最年輕視后。歌影視三棲，風頭一時無兩，單是今年便先後有《沙丘瀚戰：第二章》及《挑戰者》兩片上映，前者今年2月底開畫，至今全球收超過7億美元。辛蒂雅同時是美國時裝設計師協會（CFDA）Icon獎歷來最年輕得主，加上今年擔任Met Gala聯合主席，足見其地位。

與辛蒂雅合作無間的造型師Law Roach，以「造型師及形象建築師」自居，亦是加拿大樂壇天后Celine Dion、美國女歌手Ariana Grande、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）的御用造型師；Law本來去年宣布退休，但為了辛蒂雅，今年在Met Gala再度出山。他前日接受網台節目訪問，稱辛蒂雅出道之初，曾向五大時裝名牌叩門，包括Chanel、Dior、Gucci、Valentino及Saint Laurent，但Law Roach指他們不是說「明年再來試試」，就是稱辛蒂雅還太新。

自辛蒂雅14歲開始便合作的Law Roach表示，「當時我說，若你說不，這個『不』就會是永遠，長久以來這也是真的」。他稱其時辛蒂雅也非毫無名氣，早已登上美國版《Vogue》雜誌，但這些大品牌還是請她吃閉門羹。Law Roach表示到今天他還保留了單據，「她現在還未穿過Dior踏上紅地氈，也沒著過Chanel或Gucci行過紅地氈、出席過任何宣傳活動，從不」。他澄清辛蒂雅後來著過Valentino出席公開場合，是因為合約所需，其他品牌則只限於為雜誌拍攝照片。

Law Roach讚辛蒂雅從來敢言，而且十分支持他，即使還是十六七歲的少女時代，在衆多大客戶和高層面前，辛蒂雅總會為他爭取發言機會，不會讓人當他透明。