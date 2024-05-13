【娛樂場】舞台劇《良民備忘錄》 思考生活不僅為生存

單親媽媽失業陷困境

《良民備忘錄》講述帶着女兒的單親媽媽Margaret（廖淑芬飾）突然失業，公司用最低工資請外勞，人工較高的本地人工作機會相對減少，就算她願意減薪，年輕主管還是沒商榷餘地。她本着為母則剛、咬緊牙關，可惜扭盡六壬仍未找到新工作。

Margaret跟Dottie（陳桂芬飾）和Jean（洪迎喜飾）在同一社區成長和生活，陪伴着大家人生的高低起伏。死黨Jean的生活同樣足襟見肘，性格口沒遮攔，但都是真心話。至於Dottie是Margaret朋友兼包租婆，會幫忙照顧她的女兒，但前者總給人感覺像在找好處，還間接令Margaret失去工作。

與舊街坊關係不尋常

兩好友決心要幫Margaret渡過難關，三個女人一個墟，毒舌嘴賤，又互相扶持，一起想到了「絕世好橋」。Jean穿針引線，把Margaret與舊街坊Mike（陳力生飾）連結起來。Mike也是貧民區出身，全憑努力當上了醫生，他不單生活富足還娶得年輕貌美的Kate（黎玉清飾）。Mike從沒想到會重遇Margaret，更沒想到對方會到訪他的家，還跟自己的妻子對話，令他變得不知所措。Kate與Margaret言談間察覺對方跟自己丈夫似乎有非比尋常的關係。家徒四壁的Margaret來到大宅，要如何自處，來攀附，還是求助？

綵排被導演嫌嘈

「劇場工作室」藝術總監廖淑芬身兼《良民備忘錄》女主角，透露一年多前籌備此劇，劇本具感召力，讓她思考為生存而生活？還是為生活而生存？劇中人的生活經歷是大家也會遇到的，此劇將嚴肅題材以輕喜劇形式表達。故事以女性主導，排練時大班女人聚集，導演陳焯威常說的一句是問她們說話可否細聲一點。

廖淑芬欣賞陳焯威了解每個演員特質並混入角色，總會給演員啟發。她稱《良民備忘錄》故事發生地點在美國，有些地方名會直接跳過，劇中人物所經歷的事情在你我身邊也會發生，是跨種族與跨地域的，觀眾不會覺得抽離。

《良民備忘錄》

日期：5月24至26日

地點：沙田大會堂文娛廳

票價：300元