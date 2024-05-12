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娛樂

【開箱】《洛城奇探》 外星私家偵探觀察地球

【明報專訊】哥連費路（Colin Farrell）去年憑《伊尼舍林的女妖》獲奧斯卡最佳男主角提名，正好提醒觀衆他不止能演硬漢角色拍動作戲，同時是演技多變的好演員；電視劇方面，哥連嚴選劇本，9年前《刑警雙雄2》給觀衆留下深刻印象後，在《蝙蝠俠》外傳劇《企鵝人》播出之前，他還為串流平台Apple TV+拍了8集迷你劇《洛城奇探》（Sugar），上月5日上架；扮演私家偵探的他，劇中充滿魅力，劇情卻峰迴路轉，不愧「奇」探二字。

影壇大亨尋失蹤孫女

《洛城奇探》故事講述荷李活影壇大亨Siegel，聘請剛從日本返回美國的偵探John Sugar，查探他孫女Olivia的下落。Sugar因此結識了Siegel的前媳婦Melanie，並從Olivia座駕車尾發現一具男屍。Olivia到底如其父Bernie所言，只是像從前一樣吸毒然後無故失蹤，還是像她祖父所擔憂，恐已遭遇不測？若是後者，又是誰要對她不利？

此劇除了哥連費路飾演Sugar，《英女皇》占士康維（James Cromwell）扮演Siegel；《哥斯拉大戰金剛》佳奧贊特拿（Kyle Chandler）的女兒兼《別擔心親愛的》薛妮贊特拿（Sydney Chandler），飾演Olivia，《失蹤》愛美賴恩（Amy Ryan）和《黑白魔后》卻比賀維貝蒂斯（Kirby Howell-Baptiste），分別扮演Melanie及協助Sugar查案的Ruby。陣容不算華麗，但全都是實力派演員，尤其幾乎每場戲都出現的哥連費路，扮演私家偵探，從第一幕在日本尋找綁匪與肉參的場面，他已不斷強調別逼他使用武力，結果每次必定出拳動刀開槍，見血方休。說明了歹徒頑劣，抗拒只能從嚴；也見證了哥連即使再次演硬漢角色，卻善用溫柔一面演繹出不同層次。

本來以為《洛城奇探》只是一般查案劇，尤其富商委託私家偵探查失蹤親人的橋段，太過熟口熟面；富商家人各有秘密，像長孫David童星出身，卻威迫勒索女演員提供性服務，也是墮落富家子的尋常設定。劇中鋪陳Sugar這次尋找Olivia特別投入，而且非要找到對方不可，甚至好像走火入魔；但當他接近真相，鎖定兇徒Stallings知道Olivia下落，一直協助Sugar的Ruby及上司Miller，卻出手阻止他，便留下最大懸念。

強調不喜暴力

此劇特別之處是Sugar不喜歡使用暴力，而且對人很和善，譬如會關懷露宿者，對酗酒的Melanie，也是一直忍耐，所以當第6集他身受重傷，注射疑似藥物後頭髮變稀疏、渾身轉為藍色，該集就此結束，才會讓影評人及觀衆膛目結舌，不敢相信這名私家偵探原來來自外太空，然後回想過去5集劇情，他並非人類的提示確實不缺，也令第一集開始不時加插黑白舊片的平行剪接，顯得順理成章。

《洛城奇探》由《魔間傳奇》馬克普杜斯維治（Mark Protosevich）創作及編劇，《無主之城》、《無國界追兇》巴西導演費蘭度美拿里斯（Fernando Meirelles）執導當中5集，《暗夜情報員》阿當雅堅（Adam Arkin）則拍其餘3集。費蘭度表示黑白舊片沒出現在馬克的劇本中，但兩人首次會面，馬克便遞上寫有上世紀四五十年代黑色電影的清單，大約15部左右，着他看後參考怎拍《洛》劇。費蘭度承認此前對黑色電影並不熟悉，但一看之下欲罷不能，更發現當中某些對白，正好對照《洛》劇劇本，因此構思找一堆同類電影，跟Sugar角色對剪，正好襯托他的心情。像第1集便出現了《原子煞星》和《芝加哥剿匪戰》，《黑獄亡魂》、《歷劫佳人》、《紅樓金粉》等經典，亦陸續在不同集數中亮相。事實上，Sugar剛到地球時，不就靠這些舊電影了解「人類」、「人性」到底是什麽回事，他也一再強調自己只是一個觀察者。《洛城奇探》周五（17日）最後一集大結局將會上架，Sugar跟同伴會否離開地球，故事就此結束，還是會開拍第2季，繼續歷險，大可拭目以待。

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