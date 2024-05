男友首次拍劇 缺席巴黎騷 Taylor Swift歐洲巡唱開鑼換新衫新歌

Taylor Swift的《Eras Tour》去年3月17日在美國亞利桑那州格倫代爾揭開序幕,除了美加,亦曾到南美巴西、阿根廷、亞洲東京與新加坡,以及澳洲的墨爾本及悉尼演出;休息近兩個月後,本月9日「復工」,在巴黎開唱,為歐洲巡演打響頭炮。

8月中倫敦結束

據悉Taylor Swift在巴黎可容納4.5萬觀衆的體育館演出4場,本月還會到瑞典斯德哥爾摩、葡萄牙里斯本及西班牙馬德里開騷;下月初重返法國里昂演出兩場後,將轉戰蘇格蘭愛丁堡,英格蘭利物浦、倫敦、愛爾蘭、荷蘭阿姆斯特丹、瑞士蘇黎世、意大利米蘭、德國的漢堡、慕尼黑與蓋爾森基興、波蘭華沙、奧地利維也納,然後8月中再返回倫敦的溫布萊體育場演出5場,為歐洲巡唱正式謝幕。當中溫布萊可招待近10萬觀衆,Taylor合共演出8場,刷新了該場館女歌手單一巡演最多場次紀錄。雖然巡唱還未完結,但已有美媒為她統計,指今次《Eras Tour》帶來至少14億美元收入,勢成為最賺錢的演唱會。

一如之前美加及亞洲演出,Taylor Swift整個演出超過3小時,剛巧上月推出新專輯《The Tortured Poets Department》,多了30餘首新歌可選擇,她亦每晚送驚喜以回饋樂迷,例如前晚在巴黎的第2場演出,她便選唱新碟中的《My Boy Only Breaks His Favourite Toys》,以及被指描寫去年閃分舊愛Matty Healy的《 The Smallest Man Who Ever Lived》。

為了給樂迷新鮮感,Taylor Swift不但調整了歌單,還穿著保留了原有風格的全新歌衫登台;之前Taylor必定穿著銀藍色的連體緊身衣打頭陣,這次歐洲巡演換上Versace同款但轉了火紅色的緊身衣,配以同色的Christian Louboutins高跟長靴。連穿著T恤短褲送帽給特定觀衆的環節,她也把白色T恤改了字,寫有「This Is Not Taylor's Version」,顯出幽默一面。據悉她獻唱新碟與Post Malone合作的《Fortnight》,換上Vivienne Westwood度身訂做的白色高衩長裙,裙子寫有該歌歌詞「I love you, it's ruining my life」。另外,Alberta Ferretti、Roberto Cavalli、Zuhair Murad等品牌的設計,均成為Taylor踏上舞台的戰衣。

另一方面,美式足球比賽雖然未開季,但查維斯卻斯未有陪伴女友到歐洲演出,有傳媒拍到他近日手持劇本,為《歡樂合唱團》金牌監製賴恩梅菲(Ryan Murphy)的新劇《Grotesquerie》開工,並與《食人魔達默》女星妮絲納殊貝斯(Niecy Nash-Betts)合作。