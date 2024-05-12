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娛樂

男友首次拍劇 缺席巴黎騷 Taylor Swift歐洲巡唱開鑼換新衫新歌

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》演唱會本月9日在巴黎為歐洲巡演揭開序幕，截至今年3月的新加坡6場演出，《Eras Tour》已舉行了1年，加上她上月19日推出全新雙專輯《The Tortured Poets Department》，除首次現場演繹新歌，歌衫亦屬全新設計，帶給樂迷視聽之娛。不過Taylor Swift男友兼美式足球員查維斯卻斯（Travis Kelce）進軍演藝圈忙於拍劇，暫未有隨她到歐洲演出。

Taylor Swift的《Eras Tour》去年3月17日在美國亞利桑那州格倫代爾揭開序幕，除了美加，亦曾到南美巴西、阿根廷、亞洲東京與新加坡，以及澳洲的墨爾本及悉尼演出；休息近兩個月後，本月9日「復工」，在巴黎開唱，為歐洲巡演打響頭炮。

8月中倫敦結束

據悉Taylor Swift在巴黎可容納4.5萬觀衆的體育館演出4場，本月還會到瑞典斯德哥爾摩、葡萄牙里斯本及西班牙馬德里開騷；下月初重返法國里昂演出兩場後，將轉戰蘇格蘭愛丁堡，英格蘭利物浦、倫敦、愛爾蘭、荷蘭阿姆斯特丹、瑞士蘇黎世、意大利米蘭、德國的漢堡、慕尼黑與蓋爾森基興、波蘭華沙、奧地利維也納，然後8月中再返回倫敦的溫布萊體育場演出5場，為歐洲巡唱正式謝幕。當中溫布萊可招待近10萬觀衆，Taylor合共演出8場，刷新了該場館女歌手單一巡演最多場次紀錄。雖然巡唱還未完結，但已有美媒為她統計，指今次《Eras Tour》帶來至少14億美元收入，勢成為最賺錢的演唱會。

一如之前美加及亞洲演出，Taylor Swift整個演出超過3小時，剛巧上月推出新專輯《The Tortured Poets Department》，多了30餘首新歌可選擇，她亦每晚送驚喜以回饋樂迷，例如前晚在巴黎的第2場演出，她便選唱新碟中的《My Boy Only Breaks His Favourite Toys》，以及被指描寫去年閃分舊愛Matty Healy的《 The Smallest Man Who Ever Lived》。

為了給樂迷新鮮感，Taylor Swift不但調整了歌單，還穿著保留了原有風格的全新歌衫登台；之前Taylor必定穿著銀藍色的連體緊身衣打頭陣，這次歐洲巡演換上Versace同款但轉了火紅色的緊身衣，配以同色的Christian Louboutins高跟長靴。連穿著T恤短褲送帽給特定觀衆的環節，她也把白色T恤改了字，寫有「This Is Not Taylor's Version」，顯出幽默一面。據悉她獻唱新碟與Post Malone合作的《Fortnight》，換上Vivienne Westwood度身訂做的白色高衩長裙，裙子寫有該歌歌詞「I love you, it's ruining my life」。另外，Alberta Ferretti、Roberto Cavalli、Zuhair Murad等品牌的設計，均成為Taylor踏上舞台的戰衣。

另一方面，美式足球比賽雖然未開季，但查維斯卻斯未有陪伴女友到歐洲演出，有傳媒拍到他近日手持劇本，為《歡樂合唱團》金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）的新劇《Grotesquerie》開工，並與《食人魔達默》女星妮絲納殊貝斯（Niecy Nash-Betts）合作。

相關字詞﹕美國樂壇天后Taylor Swift

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