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娛樂

【娛樂場】《我在這裡等你》 劉俊謙范少勳譜男男戀

【明報專訊】劉俊謙高大靚仔又有型，近期主演電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座，人氣強勁，被封「全民老公」。他主演另一部電影《我在這裡等你》亦即將上映，由金鐘編劇鄧依涵執導，伙拍台灣型男范少勳，演繹一段跨越10年的奇幻緣分。

失意作家遇上小混混

故事講述香港作家天宇（劉俊謙飾）捲入抄襲風波，感到壓力和迷茫，孤身走到台北，尋找內心深處有着特別意義的地方——傳說中通往天堂的「鯨逝灣」，藏匿在台灣某個神秘的海邊。這趟孤獨的旅程，他在台北遇見溫暖爽朗的小混混阿翔（范少勳飾），後者聲稱知道鯨逝灣所在，天宇雖心存懷疑，但出於對鯨逝灣的渴望，決定跟隨阿翔踏上充滿未知的旅程；在阿翔陪伴下，天宇找回失落的靈感，阿翔的笑容也讓天宇的心情變得豁然開朗。然而在兩人期待已久的墾丁花火節上，阿翔突然失約，天宇返回香港重新振作，但心裏的遺憾總是難以釋懷。直到某天，天宇得知阿翔失約的真相，原來一切並非偶然，是一場注定的相遇。天宇再次踏上台灣的土地，期待與阿翔重逢的一刻。

兩男對望壁咚甜蜜互動

劉俊謙與范少勳顏值高兼似樣，去年金馬獎頒獎禮兩人手牽手上台頒獎，被網民要求合作，結果他們真的在大銀幕合作。片中阿翔開車載天宇踏上旅程，途中發現秘湖，阿翔邀一起游水，天宇逐步放下戒心，感情大升溫。劇組在平溪嶺腳瀑布取景，劉俊謙學生時期是游泳隊，范少勳則考獲救生員執照，拍攝時玩得很開心，兩男主角還有不少甜蜜互動，如對望、壁咚等畫面。

告別之吻營造曖昧感

劉俊謙與范少勳近日在台灣宣傳時談到一場「告別之吻」重頭戲，范少勳笑稱像玩遊戲時不小心撞到，那種不是刻意營造的曖昧感很美，「有時候在你談戀愛前的那個曖昧，過程是最漂亮、最美的」。他大讚拍檔劉俊謙很美，「他很了解我，我們之間有共鳴，那是一種美；我們聊天時，你可以感受到他很認真的聽你分享，很認真的去理解你每個感受，我覺得這個東西很美」。他又分享兩人認識的過程，跟片中阿翔、天宇相近，從一開始略知對方皮毛，到後來互相了解。劉俊謙說：「這部電影就是在講奇蹟，只要相信就有機會去改變！」

《我在這裡等你》其他演員有詹子萱、林予晞，前者飾演在育幼院跟阿翔一起長大的好友夏夏，她穿著比基尼登場，跟阿翔親密互動，令天宇醋意大發，成為兩男感情升溫的最強助攻，詹子萱說：「夏夏每次出現都超熱情，每場戲都要把能量拉滿。」林予晞飾演社工陳俞心，被形容是關鍵角色。

《我在這裡等你》5月15日上映

相關字詞﹕范少勳 劉俊謙 我在這裡等你

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