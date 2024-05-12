蝦頭帶母親睇韓國爆肌男

自認性格可愛有市場

蝦頭表示為表孝心，故帶媽咪睇騷，還買了票價1880元的女神專區，近距離與猛男合照。蝦頭稱媽咪很潮，母女會一齊追星，是MIRROR忠實粉絲，「媽咪鍾意Anson Lo（盧瀚霆），在家看電視見他得獎會大叫！我就鍾意姜濤。媽咪追他們拍的劇和戲，又看演唱會，大讚他們很有活力。我已經釋放出能量，好想跟他們合作，應該好大機會，稍後有公布」。蝦頭曾跟WILD WILD其中3名成員做訪問，傾偈交流更有身體接觸，非常欣賞他們專業演出，亦佩服苦練最弗身形，不停狂操及忍口節食，「他們太完美，未必適合當男友，可能只掛着狂操身形，很易忽略我，加上靚仔實有好多狂蜂浪蝶埋身，不過我相信自己性格可愛，總有市場」。

記者：林蘊兒