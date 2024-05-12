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娛樂

曾選港姐遷台4年 最強媽媽義無反顧迎大手術 曾瑞珊移植三分二小腸救子

【明報專訊】為母則剛，曾瑞珊今年母親節有最強的意志「自己個仔自己救」，一個多星期後，她與兒子甘珞龍（甘甘）要迎接大考驗，母子在台灣接受「活體小腸移植」，曾瑞珊會將三分之二小腸移到甘甘體內，她形容手術是「打大佬」級別，但沒有緊張，是義無反顧為兒子奉獻。曾瑞珊2006年參選港姐，加入娛樂圈4年後轉行，並結婚組織家庭，2020年12月，她帶着一對子女移居台灣，就是為了患短腸症的兒子尋求醫治機會。3年後終等到做移植手術，她期待跟兒子同展美好人生的新開始。

記者：唐嘉晞

曾瑞珊早已退出娛樂圈，跟同屆港姐冠軍陳茵媺、亞軍周嘉蔚等保持聯絡。數年前曾瑞珊的兒子甘甘患短腸症消息曝光，她成為受訪對象，大方透露照顧短腸兒的經歷；3年前的母親節，《明報》透過社交平台跟曾瑞珊取得聯絡，訪問這個最強媽媽，她講述跟家人移居台灣的感受，以及兒子在當地治療的情況。甘甘出世3天便因「扭腸」做手術，患短腸症，6歲前做過6次大手術，一直要靠靜脈輸液機供給身體營養。3年後的母親節前夕，最強媽媽曾瑞珊再接受訪問，講述「自己個仔自己救」的故事。

台灣歷來第三案例

器官移植靠捐贈，要等緣分，半年前醫生向曾瑞珊提及「活體小腸移植」，她毫不猶豫接受。今年8月迎來12歲生日的甘甘將於本月21日在台灣亞東醫院接受這手術，曾瑞珊了解清楚手術情况，說得輕鬆，笑言只擔心有長疤痕，「將會從我身體割三分二小腸移植到阿仔嘅身體！所以我個肚將有一條打直10cm疤痕，我一向愛靚，其實都好擔心，但係唔緊要，現在醫學咁犀利，美容院咁多，做完先慢慢搞！」她稱台灣「活體小腸移植」仍是臨牀測試，第一案例（2023年5月）是妹妹捐給家姐，第二案例是媽媽捐給兒子，她跟甘甘是第三案例。

曾瑞珊數年前為了甘甘全家移居台灣，一直未遇到大愛捐贈器官，是否失預算，故決定自己捐小腸給兒子？她說：「沒有失預算情况，初移居台灣還在適應這裏的生活與文化，當時也未能接受這大手術，感恩這幾年台灣醫護的照料，讓我有信心，又完全了解這手術，當醫生提議時，我義無反顧地接受。我一直都講『自己個仔自己救』，我有能力救個仔，唔希望等別人幫助，我一直注重養生，不知那裏來的想法，覺得總有日個仔需要我的身體時，我就準備好給他。我的理念沒有錯，因為我有健康身體，所以能隨時攞出嚟奉獻給甘甘。決定動手術後做了很多測試，好彩我跟甘甘血型啱，而且各方面也脗合，原來甘甘的血液有比較特別的遺傳因子，好難遇到脗合的。」

肯改變才會有奇蹟

提到甘甘的身體狀况，曾瑞珊稱短腸症的小朋友去到生命終結，大多是因肝衰竭，「甘甘的肝酵素一直處於唔係太好嘅狀態，在臨界點，我以優質的魚油輔助，希望個肝唔好太快衰竭與硬化。要是到了肝衰竭要換肝的時候，到時換腸都無用」。

問若不動手術有什麼後果？曾瑞珊說：「原地踏步即係退步，甘甘長時間不進食只靠營養液，年紀愈大、他孭嗰包營養液愈大，更長時間影響他的正常社交生活。現在我們動手術也不代表可康復，術後才是新開始，是好是壞不知道，但起碼不是原地踏步，我仍有希望可嘗試給他吃東西或試其他治療，肯改變才會有奇蹟出現。」

甘甘擔心媽媽會死

曾瑞珊稱事前準備就是小心飲食，要將最好狀態的小腸捐給甘甘。今年3月，甘甘做了口腔手術，過往11年多，他沒有用口進食，又抗拒被人觸及口部，故有不少口腔問題。她希望小腸移植後，甘甘可以用口吃東西，所以先處理口腔問題。她稱，告訴甘甘媽媽要捐腸給他時遭拒絕，「佢好驚，猛話唔好、唔要！甘甘表達方面較弱，後來我再了解，原來佢擔心我會死。我感動到哭，原來個仔好惜我，因一向跟爸爸關係較好。至於女兒知道我要捐腸給甘甘時哭傻了，佢問點解唔係爸爸捐？佢唔想媽媽捐。我花咗一段時間解釋，因為爸爸血型跟哥哥唔啱，所以不能捐」。曾瑞珊現在倒數迎手術來臨，今年母親節已收到女兒唱的母親節歌，讓她甜入心。

盼術後展美麗人生

今日母親節，曾瑞珊要對自己說這一番話，「曾瑞珊這12年來你做得好好，將大家覺得無可能的事變成有可能，你讓兩個小朋友成為快樂幸福的人，在媽媽的角色上已做得非常好，不需要再自我懷疑或理會別人評論，你是最好的。手術後你的美麗人生才剛開始，期待5月後滿血回歸，是重生的我！」

相關字詞﹕2006年港姐 活體小腸移植 短腸症 曾瑞珊

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