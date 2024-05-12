明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《逆天奇案2》大結局慶功 思捷祥仔扮「何伯新何太」搞笑踩場

【明報專訊】無綫劇《逆天奇案2》前晚大結局，劇中演員齊集電視城觀看兼慶功，包括林夏薇、方力申、馮盈盈、劉佩玥、蔣祖曼、黃智賢、張頴康及謝雪心等。劇集總監製劉家豪與監製陳志江帶領眾人上台祝酒，似暗示籌備新劇本，有可能延續成系列。《福祿壽訓練學院》兩大台柱李思捷與阮兆祥（祥仔）趁機抽水，借近期城中熱話「東張西望何伯與新何太」，大玩新聞人物突襲錄影廠，比台上一班《逆天2》演員更搶鏡。

李思捷扮何伯，祥仔則扮新何太，兩人由造型、衣著打扮、說話神情及緩慢步伐均模仿得維肖維妙，幾可亂真。兩人「夫婦」上身，手拖手扮恩愛出現，即惹全場注目兼被包圍，劉家豪見狀即上前歡迎，邀他們上台，聯同梅小青及麥玲玲合照。擔任活動司儀的林子超笑說：「歡迎何生何太到場，希望他們找回450萬！」

林夏薇自爆鏡頭背後落淚

《逆天奇案2》方力申演反派教授角色，向林夏薇求愛不遂，輸給陳展鵬。方力申聲稱現實中未試過遭人拒絕「食檸檬」，有把握才敢展開追求。林夏薇指大結局有不少驚喜彩蛋，最難忘跟陳展鵬在生死邊緣，展開一段「最後」的隔空對話表白，非常感人，「我和展鵬雖然分開拍，但為更投入角色，事前已約定，誰先拍該場戲都好，對方就算不用開工都必定到現場陪伴。知道觀眾好喜歡我們這對CP，我跟展鵬是『世一』拍檔」。她記得當時站在攝影機後面跟陳展鵬對話，因太投入，即使聲演也忍不住落淚。

馮盈盈劉佩玥盼開拍第3輯

問到若開拍第3輯？林夏薇表示期待，開心見到觀眾受落，又感謝台前幕後付出很大努力才齊心事成，「初時有擔心觀眾覺得第一輯較好睇，估不到相隔幾年，觀眾仍對角色有感情。如果拍第3輯，想加入更多查案和動作場面」。她笑言受堂兄林峯在電影《九龍城寨之圍城》影響，所以恨拍打戲，更大讚林峯比想像中打得更勁。馮盈盈大露背性感亮相，稱穿紅衣是配合劇集開心的大團圓結局，期待稍後再跟劇組慶功。她與劉佩玥同表示，盼劉家豪榮休一陣便籌備拍第3輯。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕阮兆祥（祥仔） 李思捷 方力申 林夏薇 福祿壽訓練學院 逆天奇案2

上 / 下一篇新聞