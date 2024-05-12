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娛樂

《九龍城寨之圍城》票房衝破3500萬 古天樂計劃開拍前傳 打得更犀利

《九龍城寨之圍城》票房破3500萬 古天樂有意開拍前傳

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》上映11天，截至昨午票房衝破3500萬，昨日監製莊澄與葉偉信、導演鄭保瑞，聯同古天樂（古仔）、任賢齊（小齊）、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、喬靖夫、張松枝及王尹菁（魚蛋妹）現身尖沙嘴戲院，答謝觀眾支持，現場有觀眾表示看了13次。

記者：林祖傑、柯美

攝影：鍾偉茵

有指《九龍城寨之圍城》是導演巔峰之作，鄭保瑞說：「係呀，人生咁就巔峰，後面好難行落去，希望再好啲，同自己講唔係巔峰，行多一兩步，但要大家支持。今次反應令我覺得好驚奇，令大家有一個奇妙旅程。」古仔希望電影票房像他片中角色「龍捲風」一樣掃出佳績，讓香港電影更上一層樓。

小齊專程來港出席活動及答謝宴，稱若開拍續集，不介意犧牲再剃頭演出。伍允龍亦不介意再演奸角，表示最重要是角色幫到導演講故事，今次演反派非常好玩，說罷即示範片中招牌笑聲。

古仔日內赴法出席康城影展

古仔與林峯一起受訪，古仔對目前票房成績感滿意，但希望繼續衝上去，「過去半年，香港電影成續不太理想，《九龍城寨之圍城》令觀眾對香港電影有信心，如果成績理想，唔排除開拍前傳，之前我們有傾過原班人馬，甚至再加多啲人，因小說有好多人物，一部其實拍唔晒。（會否加強感情線？）會，其實今次都有，有心就睇到」。古仔預告前傳會較該片打得更犀利。是否希望票房超越《毒舌大狀》？古仔說：「超乜戲都好，最重要支持香港電影。（內地已收4億人民幣？）希望再好啲，大家都忙，無時間再到內地宣傳，我拍緊部新戲，日內又要赴法國出席康城影展」。提到電影花絮，他向魚蛋妹噴煙，後者被煙熏一殼眼淚，古仔說：「角色需要，唔關我事，她好好，好似大人。」

對於有觀眾指林峯可憑陳洛軍一角問鼎明年金像獎影帝。林峯稱是導演和監製功勞，讓觀眾對角色留下深刻印象，他亦感滿意，但未敢想能獲提名，「若開拍前傳，我會繼續努力，可以再進步」。有網民覺得謝霆鋒更適合演陳洛軍？林峯說：「無所謂，每個演員都好出色，多謝導演和監製畀機會我。」

林峯多謝導演監製畀機會

小齊對劉俊謙讚不絕口，「我覺得劉俊謙是最新的頂流，靚仔、打得又有型，女仔都鍾意到不得了，之前在《梅艷芳》演張國榮角色，獲大家接受已很不容易」。他表示十分留意後生一輩，認為影壇和樂壇都需要新面孔和聲音，做前輩要傳承，就如片中一句對白「以後城寨就是這班後生仔天下」，他說：「古生找我拍這套戲時，都傾過要讓這班年輕演員快點接班，我覺得好感動。」劉俊謙獲前輩睇好大呼感動，「記得拍攝時等埋位，小齊哥都會跟我傾好多以前拍戲的經驗」。

小齊讚劉俊謙：係最新頂流

對於有機會開拍前傳，小齊笑道：「前傳我可不可以有頭髮？今次原本化妝和卸妝要花5小時，因拍攝時間緊迫，化妝師也很辛苦，建議剃頭會慳兩個半小時，所以我便剃，不是偉大，只是當時疫情無嘢做，下次無頭髮都無所謂，要打多啲都無問題，不過我就要努力啲。」被要求全裸會否接受？他笑說：「後生仔全裸先有人睇！下套可以全部人全裸拍桑拿戲，後生仔可以騷腹肌，見到他們有這樣的身形，我們這些前輩都要努力啲。」

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