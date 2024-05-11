【開箱】《猿人爭霸戰：猩凶帝國》 全新三部曲 凱撒接班人誕生

猿人進化 人類倒退

《猿人爭霸戰》電影取材自1963年法國科幻小說《Planet of the Apes》，出版5年後改編成荷李活片《猿人襲地球》，結果大受歡迎，就連《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓（Tim Burton）亦曾在2001年重拍，故事比舊版更忠於原著。10年後，重新創作前傳故事加上視覺效果逼真的《猿人爭霸戰》三部曲叫好叫座，全球累積票房收近17億美元（約132億港元），豈有不添食之理？

為了延續前作的故事與神髓，新片依然由創作《猿人爭霸戰》三部曲的Rick Jaffa及Amanda Silver夫妻檔擔任編劇，繼續譏諷人類自詡地球霸主，拒與自然萬物分享資源，只會堅持「非我族類，其心必異」的自私心態，因此遭人類自行研發的病毒毀滅亦是報應。故事延續上集《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》結局，講述凱撒與人類展開終極大戰過後，帶領猿人族群遷徙到綠洲定居，藉此遠離人類，避免戰火重燃，卻在途中辭世。就在這位偉大領袖殞落300年後，新一代傳奇即將誕生，說的正是隱居荒野的年輕猿人諾亞（奧雲提格飾）。

在過去300年間，猿人繼續進化，人類卻受病毒影響，後代智力倒退至野蠻人階段。以凱撒接班人自居的普斯默（奇雲杜蘭特飾）為了統治人類而帶領手下四出搜捕，同時以武力鎮壓同類，趕在有生之年完成統一霸業。另一方面，諾亞與父母及族群從小過着與世隔絕的平靜生活，牠們擅長訓練麻鷹，協助捕魚為生，直至某夜普斯默揮軍偷擊，諾亞父親兼族長遇害，母親及好友淪為奴隸，為報家園盡毀之仇，決定踏上征戰之途。

諾亞追蹤敵人期間，遇上自稱凱撒追隨者的猿人力加（彼得梅勤飾），以及牠們口中的「迴聲族」、即受病毒影響導致失去語言能力的人類美兒（菲雅艾倫飾），後者因某種理由而遭普斯默俘虜，諾亞與力加冒險拯救，事態發展出人意表，原來美兒並非失語，而是為保護同伴而展開秘密任務的英勇女戰士，多得她以身犯險，才可聯繫因逃避猿人迫害而隱居各地碉堡的人類，類似劇情跟Netflix電影《愛與怪物》大同小異。最後美兒跟諾亞道別，彼此立場分歧，前者誓要重奪地球統治權，後者卻希望延續凱撒初心，跟人類和平共存，正好為續集埋下伏線，準備揭開另一場「人猿大戰」。

動態捕捉技術逼真

雖說本片屬三部曲新一章，但保留不少細節，低調向前作致敬，例如力加剛認識美兒時，因她裝聾扮啞，於是替她取名「諾娃」，這名字最早出現在《猿人襲地球》，正是蓮達夏里遜（Linda Harrison）扮演的女野人；在《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》則是凱撒收養人類女孩的名稱；在反派普斯默的海邊基地外擺滿由木架和布疋砌成「X」字型裝置，早在《猿人襲地球》亦曾出現。至於猿人力加的頸鏈和反派基地牆上的巨型標誌，均源自《猿人爭霸戰》首集凱撒住在人類家中的窗花圖案。

影像設計與電腦特效師出身的韋斯保，雖然轉行當導演，但從未放棄本業，製作費高達1.6億美元（約12.4億港元）的《猿人爭霸戰：猩凶帝國》視覺效果比前作更出色，如果覺得安迪瑟克斯（Andy Serkis）透過動態捕捉技術扮演猿人凱撒已逼真得令人驚歎，新片換上《牠》男星奧雲提格（Owen Teague）飾演猿人諾亞，無論外形與表情都比凱撒有過之而無不及，透過IMAX巨幕欣賞更覺栩栩如生。反觀菲雅艾倫飾演美兒，空有性感身材，卻欠演技支撐，雖說是女主角，感覺更像「花瓶」，且看續集會否有突破演出。

為免從未看過《猿人爭霸戰》三部曲的觀眾拒絕入場，導演韋斯保強調新片獨立。換句話說，觀眾就算不知凱撒是誰，依然無損欣賞今集的趣味。不過，作為全新三部曲的引子，本片長約145分鐘，卻沒有太多故事背景交代，而是節奏太慢且部分對白冗長所致，假如刪減至兩小時，觀影經驗應該更愉快。

上映日期：5月9日