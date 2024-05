【開箱】《猿人爭霸戰：猩凶帝國》 全新三部曲 凱撒接班人誕生

【明報專訊】《移動迷宮》韋斯保(Wes Ball)執導、《獵魔士》女星菲雅艾倫(Freya Allan)主演新片《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes),既可視為同系列電影第4集,亦是全新三部曲的第一章,美國昨日開畫,香港提前一日上映,故事以猿人領袖凱撒死後300年講起,全球觀眾一同見證凱撒接班人的誕生。截稿前「爛番茄」網站綜合148篇影評文章得分82%,觀眾好感度亦有81%,可謂雅俗共賞。