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娛樂

《The 8 Show》柳俊烈沉默回應失戀

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲2》今年下半年上架，同樣以生存遊戲為題材的《The 8 Show》搶先本月17日推出，請來《緊急迫降》韓在林執導，《晝盲神探》柳俊烈、《有利的詐欺》千玗嬉、《魔鬼對決》朴正民、《夫妻的世界》朴海俊、《無法抗拒的他》李烈音及《新紮散仔》裴晟佑等合演，故事改編自韓國網漫，講述8名主角被困在8層空間裏，為爭奪巨額獎金，過程中參賽者要生死搏鬥。

《The 8 Show》昨日在首爾舉行記者會，首次執導韓劇的韓在林被問到與李烈音的緋聞，他否認：「我們雖然很親近，但不是情侶關係。」柳俊烈與《京城怪物》韓韶禧3月認拍拖後，跟舊愛惠利掀罵戰，最終戀情公開半個月便「見光死」。柳俊烈昨天終開腔回應：「我認為最好保持沉默以應對批評，而非逐一回答。」另外，2020年11月涉醉駕被捕後接拍此劇的裴晟佑，亦在會上公開道歉，「因為我的私人問題，為工作人員帶來不便感到抱歉，此劇是台前幕後的心血結晶，謝謝大家給我演出機會」。韓在林解釋，劇中角色非常適合裴晟佑，「他因犯錯而自省，度過一段艱難日子，我是看不下去，認為他是時候復工了」。

相關字詞﹕千玗嬉 柳俊烈 韓在林 The 8 Show

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