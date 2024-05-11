《The 8 Show》柳俊烈沉默回應失戀

《The 8 Show》昨日在首爾舉行記者會，首次執導韓劇的韓在林被問到與李烈音的緋聞，他否認：「我們雖然很親近，但不是情侶關係。」柳俊烈與《京城怪物》韓韶禧3月認拍拖後，跟舊愛惠利掀罵戰，最終戀情公開半個月便「見光死」。柳俊烈昨天終開腔回應：「我認為最好保持沉默以應對批評，而非逐一回答。」另外，2020年11月涉醉駕被捕後接拍此劇的裴晟佑，亦在會上公開道歉，「因為我的私人問題，為工作人員帶來不便感到抱歉，此劇是台前幕後的心血結晶，謝謝大家給我演出機會」。韓在林解釋，劇中角色非常適合裴晟佑，「他因犯錯而自省，度過一段艱難日子，我是看不下去，認為他是時候復工了」。